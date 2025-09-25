Россиянам рассказали, какая связь между насморком и снижением слуха у ребенка
Врач Новикова: во время насморка отекает слизистая носа и носоглотка
Почти каждый ребенок регулярно болеет простудами. Но когда частые насморки начинают угрожать слуху?
Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в беседе с «Радио 1» заявила, что прямой связи между простудой и проблемами со слухом нет. Однако статистика показывает, что до возраста пяти лет 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме.
«Во время насморка отекает не только слизистая носа, но и носоглотка, где находятся устья слуховых (евстахиевых) труб. Эти трубы соединяют среднее ухо с носоглоткой, выравнивая давление. Когда они отекают и перекрываются, в среднем ухе начинается воспаление — развивается отит», — сказала она.
По словам эксперта, особую роль в этом процессе играют аденоиды (разращения лимфоидной ткани в носоглотке).
«Если у ребенка увеличена аденоида, он находится у нас всегда в группе риска по формированию среднего отита», — предупредила судоролог.
Она добавила, что увеличенные аденоиды могут физически перекрывать слуховые трубы, провоцируя постоянные воспаления. Поэтому частые простуды не являются приговором, но требуют от родителей повышенного внимания к полному выздоровлению ребенка и контроля за состоянием носа и горла, чтобы не допустить развития отита и последующих проблем со слухом.