Россиянам рассказали, какая связь между насморком и снижением слуха у ребенка

25 сентября 2025, 11:39

Врач Новикова: во время насморка отекает слизистая носа и носоглотка

Фото: istockphoto/Halfpoint

Почти каждый ребенок регулярно болеет простудами. Но когда частые насморки начинают угрожать слуху?





Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в беседе с «Радио 1» заявила, что прямой связи между простудой и проблемами со слухом нет. Однако статистика показывает, что до возраста пяти лет 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме.





«Во время насморка отекает не только слизистая носа, но и носоглотка, где находятся устья слуховых (евстахиевых) труб. Эти трубы соединяют среднее ухо с носоглоткой, выравнивая давление. Когда они отекают и перекрываются, в среднем ухе начинается воспаление — развивается отит», — сказала она.

«Если у ребенка увеличена аденоида, он находится у нас всегда в группе риска по формированию среднего отита», — предупредила судоролог.