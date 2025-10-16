Терапевт дал совет родителям, у которых часто болеют дети

16 октября 2025, 11:31

Врач Кондрахин: иммунная система формируется до 16–18 лет

Фото: istockphoto / SeventyFour

Если ребенок часто болеет, родители неизбежно начинают волноваться: это слабый иммунитет или норма? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.