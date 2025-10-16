Терапевт дал совет родителям, у которых часто болеют дети
Если ребенок часто болеет, родители неизбежно начинают волноваться: это слабый иммунитет или норма? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Специалист пояснил, что иммунная система ребенка формируется до 16–18 лет, поэтому дети в принципе болеют чаще взрослых, и это нормально. Ключевое условие — болезни должны протекать легко, а восстановление происходить быстро. По словам врача, в период активного роста организм знакомится с новыми возбудителями, и так вырабатывается защита. Даже ежемесячные простуды не опасны, если они проходят без осложнений.
Если ребенок часто болеет, но с насморком и кашлем справляется легко, не нужно водить его по врачам и сдавать анализы. Однако, по медицинской статистике, поводом для внимания служит ситуация, когда ребенок болеет чаще двух раз в месяц в течение года, то есть более 24 раз. Если же каждое заболевание сопровождается тяжелыми осложнениями, это может указывать на сбои в иммунной защите.
При этом, как отмечает Кондрахин, полное отсутствие болезней у ребенка — тоже тревожный сигнал. Это может говорить о том, что иммунная система развивается с проблемами и недостаточно хорошо распознает угрозы. Для укрепления иммунитета без лекарств врач рекомендует правильный режим питания, социализацию, посещение детского сада, прививки и закаливание. Он подчеркивает, что закаливание — лучшее средство, а излишняя опека, когда ребенка ограждают от общения со сверстниками, наносит вред. Дети, передавая друг другу инфекции, помогают формировать иммунитет. Если ребенок не ходил в сад, в школе этот процесс будет проходить сложнее и дольше.
