«Тихие итоги»: Психолог рассказала, как искренне проводить уходящий год

22 декабря 2025, 19:20

Психолог Аванесян: считать свои достижения в конце года необязательно

Фото: iStock/Thapana Onphalai

2025 год подходит к концу, как его проводить и подвести личные итоги? Всегда ли нужно радоваться, и что делать, если праздничного настроения нет?





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что год — это не только результаты, но и прожитые эмоции, маленькие моменты покоя. Необходимо поблагодарить себя не только за цели, но и за путь.





«Мы привыкли мерить год глянцевыми списками, что достигли, купили, реализовали. А если посмотреть иначе? Можно элементарно пролистать телефон и вспомнить разговор, который согрел в сложный день или путь до дома, когда вы слушали любимый подкаст, или момент, когда сидели с чашкой чая и просто дышали», — сказала она.

«Пока в лентах соцсетей — бенгальские огни и улыбки, внутри может быть тихо, грустно или пусто. И это — нормально. Возможно, этот год забрал слишком много сил или вы просто устали, или вам одиноко даже в кругу людей. Важно помнить: вы не обязаны соответствовать «праздничному настроению». Не заставляйте себя улыбаться через силу. Самый бережный шаг иногда — быть честным с собой и просто побыть с этим чувством», — объяснила Аванесян.