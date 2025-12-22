Сомнолог рассказал, как снизить вред от работы в ночную смену
Сомнолог Кудинов: снизить вред от работы в ночное время можно с помощью режима
Полная перестройка своего режима дня под график работы позволит минимизировать вред для здоровья от ночных смен. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.
По его словам, минимизировать негативные последствия работы в ночное время можно с помощью организации строгого режима.
«Нужно жить в режиме ночных смен. То есть вы ночью работаете, а днём спите. Тогда вы будете жить в одном и том же режиме, и ночные смены влиять на ваше здоровье не будут», — отметил Кудинов в разговоре с RT.
Он пояснил, что регулярный сдвиг времени пробуждения нарушает «биологические часы» организма, что ведёт к проблемам со сном и бодрствованием.
Тем временем врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов призвал россиян соблюдать режим сна в длительные новогодние праздники.
«Первые три дня — пожалуйста, гуляйте. Развлекайтесь, как хотите. Главное — пережить их. Потом желательно войти в такой режим, чтобы подъем был не больше чем на два часа позже по сравнению с рабочими днями. Это разница, которую организм легко перенесет», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Чтобы быстро вернуться к рабочему режиму, Бузунов порекомендовал не переедать днем, соблюдать водный режим и хотя бы в последние дни праздников не употреблять алкоголь и кофе.
По словам, во время длительных выходных стоит уделить время занятию спортом, прогулкам на свежем воздухе, катанию на санках и игре в снежки.