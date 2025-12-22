Сомнолог рассказал, как снизить вред от работы в ночную смену

22 декабря 2025, 17:26

Сомнолог Кудинов: снизить вред от работы в ночное время можно с помощью режима

Фото: iStock/Drazen Zigic

Полная перестройка своего режима дня под график работы позволит минимизировать вред для здоровья от ночных смен. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.





По его словам, минимизировать негативные последствия работы в ночное время можно с помощью организации строгого режима.





«Нужно жить в режиме ночных смен. То есть вы ночью работаете, а днём спите. Тогда вы будете жить в одном и том же режиме, и ночные смены влиять на ваше здоровье не будут», — отметил Кудинов в разговоре с RT.

«Первые три дня — пожалуйста, гуляйте. Развлекайтесь, как хотите. Главное — пережить их. Потом желательно войти в такой режим, чтобы подъем был не больше чем на два часа позже по сравнению с рабочими днями. Это разница, которую организм легко перенесет», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.