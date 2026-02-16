«Тихие убийцы»: Как темперамент и характер влияют на развитие болезней

16 февраля 2026, 11:39

Психолог Белкина: накопление обид может привести к онкологии

Фото: iStock/champpixs

Почему одни люди закипают за секунду, а другие годами носят обиды в себе? Оказалось, что цена вопроса — не просто нервы, а вполне конкретные физические недуги.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, почему холерики разбивают себе сердце, а флегматики копят обиды до онкологии.





Холерик: «Изнутри побит гормонами»

«У холериков реакции достаточно быстрые. Нет разрыва между внутренним ощущением, эмоцией и поведенческим откликом. Гормоны выделяются моментально. Они как будто бы изнутри побиты этими гормонами. Итог — проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола», — объяснила психолог.

Сангвиник: «Позитивный неврастеник»

«Желание активности в жизни дает большую нагрузку. Там уже привет неврозам, хроническим стрессам, недосыпам и проблемам со сном. Их беда — в неумении вовремя остановиться и выстроить здоровый ритм жизни», — предупредила Белкина.

Меланхолик и флегматик: главная группа риска

«Если они поведенчески не проявляют свои реакции, это не означает, что они не испытывают их внутри. Эмоции проживаются очень сильно. Меланхолики склонны к депрессивным и тревожным эпизодам. Им жизненно необходимо научиться "выравнивать" свое состояние. Флегматики часто даже не понимают, что они чувствуют. Они копят напряжение годами. Если это накапливается на протяжении 20—30—40 лет, это приводит к физическим изменениям. Есть гипотеза, что онкология вызвана большим накопленным чувством вины и тревожности», — отметила эксперт.