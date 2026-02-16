«Тихие убийцы»: Как темперамент и характер влияют на развитие болезней
Психолог Белкина: накопление обид может привести к онкологии
Почему одни люди закипают за секунду, а другие годами носят обиды в себе? Оказалось, что цена вопроса — не просто нервы, а вполне конкретные физические недуги.
Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, почему холерики разбивают себе сердце, а флегматики копят обиды до онкологии.
Холерик: «Изнутри побит гормонами»
По словам эксперта, если человек реагирует молниеносно и не держит эмоции в себе, это не всегда хорошо. Его организм работает на износ.
«У холериков реакции достаточно быстрые. Нет разрыва между внутренним ощущением, эмоцией и поведенческим откликом. Гормоны выделяются моментально. Они как будто бы изнутри побиты этими гормонами. Итог — проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом из-за постоянных выбросов адреналина и кортизола», — объяснила психолог.
Сангвиник: «Позитивный неврастеник»
«Желание активности в жизни дает большую нагрузку. Там уже привет неврозам, хроническим стрессам, недосыпам и проблемам со сном. Их беда — в неумении вовремя остановиться и выстроить здоровый ритм жизни», — предупредила Белкина.
Меланхолик и флегматик: главная группа риска
Самые тяжелые последствия подстерегают тех, кто привык молчать. Внешнее спокойствие этих типов темперамента обманчиво.
«Если они поведенчески не проявляют свои реакции, это не означает, что они не испытывают их внутри. Эмоции проживаются очень сильно. Меланхолики склонны к депрессивным и тревожным эпизодам. Им жизненно необходимо научиться "выравнивать" свое состояние. Флегматики часто даже не понимают, что они чувствуют. Они копят напряжение годами. Если это накапливается на протяжении 20—30—40 лет, это приводит к физическим изменениям. Есть гипотеза, что онкология вызвана большим накопленным чувством вины и тревожности», — отметила эксперт.