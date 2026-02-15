Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидали ученые

15 февраля 2026, 11:45

ИКИ РАН зафиксировала начало магнитной бури на сутки раньше своего прогноза

Фото: iStock/murat4art

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН зафиксировала начало слабой магнитной бури на Земле 15 февраля. Об этом говорится на сайте организации.