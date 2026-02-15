Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидали ученые
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН зафиксировала начало слабой магнитной бури на Земле 15 февраля. Об этом говорится на сайте организации.
Причиной геомагнитных возмущений стали потоки солнечного ветра, исходящие из корональной дыры на Солнце, которая находится прямо напротив Земли. Пик явления произошел в 05:00 по московскому времени, когда буря достигла уровня G1.3 по пятибалльной шкале мощности.
Геомагнитные возмущения начались примерно на сутки раньше, чем предсказывали ученые, и продлятся около двух суток. Эксперты исключили возможность выхода бури на средний уровень (выше G2).
Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми и оказывают незначительное влияние на системы управления космическими аппаратами. В высоких широтах, до 60 градусов, такие геомагнитные возмущения могут вызывать полярные сияния.
