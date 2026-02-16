Врач назвала неочевидные причины постоянной сонливости
Терапевт Чернышова: сонливость может возникать из-за апноэ или атеросклероза
Атеросклероз, сахарный диабет и апноэ могут вызывать сонливость. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, в случае, когда длительность ночного сна составляет не менее шести-семи часов, но днем все время хочется спать, необходимо искать причины, связанные с нарушением здоровья.
«У пожилых особенно часто сонливость возникает на фоне атеросклероза. Мозг испытывает кислородное голодание из-за того, что бляшки закрывают просвет артерий, в результате человек не чувствует себя достаточно бодрым. В этом случае состояние также может сопровождаться головокружением, ухудшением памяти и общей слабостью», — отметила Чернышова в разговоре с Москвой 24.
Врач подчеркнула, что атеросклероз поражает сосуды, питающие головной мозг и сердечную мышцу, в итоге заболевание может вызвать инсульт или инфаркт.
Кроме того, причинами сонливости могут быть диабетическая энцефалопатия или апноэ. В этом случае во время сна происходят паузы в дыхании. В результате мозг испытывает кислородное голодание, а человек не высыпается, даже когда ложится вовремя, закоючила эксперт.