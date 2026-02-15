Психолог рассказала, как перестать завидовать влюбленным парам из соцсетей

15 февраля 2026, 10:34

Психолог Шпагина: справиться с завистью к другим можно за четыре шага

Фото: iStock/Jose Calsina

Справиться с чувством зависти к другим можно за четыре шага. Это поможет превратить чувства от сравнения себя с другими в конструктивный инструмент улучшения жизни. Об этом сообщила «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





14 февраля в социальных сетях — это день, когда в них демонстрируется не настоящая жизнь, а её отфильтрованная и приукрашенная версия. Сравнение своих будней с таким контентом может вызывать чувство боли и зависти. Однако эти эмоции можно использовать как полезный сигнал, подчеркнула Шпагина.



Первый шаг — понять, что вы сравниваете не жизнь, а процесс и результат. Вы видите свои отношения изнутри, с их трудностями, компромиссами и моментами тишины. А вам показывают только идеальную картину, пояснила специалист.



Второй шаг — применять принципы цифровой гигиены. Отпишитесь на сутки от аккаунтов, которые фокусируются на показе только идеального образа. Вместо пассивного просмотра займитесь чем-то активным.





«Третий шаг — перенаправить энергию сравнения. Задайте себе честный вопрос: «Чего на самом деле я хочу?» За розой в хрустальной вазе часто стоит не желание именно розы, а жажда значимости, заботы, праздника или внешнего признания. Определите, какая потребность стоит за вашей грустью», — порекомендовала эксперт.