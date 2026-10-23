«Тихий развод»: Психолог объяснила, как в России живут по американскому тренду

23 октября 2026, 13:26

Психолог Кардиакос: «тихий развод» подразумевает полную невключенность

Фото: iStock/Miljan Živković

В американском TikTok набирает обороты тренд про «тихий развод» — когда супруги остаются вместе, но перестают вкладываться в отношения. По словам специалистов, для многих россиян это не новость — так они живут годами. Суть концепции — делать минимум, не уходя.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что «тихий развод» — это когда пара на минимальном включении живёт вместе. То есть не вкладываясь друг в друга эмоционально.





«Здесь можно провести прямую параллель с "тихим увольнением", которое практикуют зумеры: когда сотруднику всё равно, он ждёт увольнения и не прикладывает усилий. В отношениях происходит то же самое — партнёры существуют рядом, но не вместе. Раньше, мне кажется, у нас это называли "холодная война", когда люди просто не разговаривают или обмениваются минимальными фразами», — отметила эксперт.

«Люди просто живут как соседи. То есть они консервируют свои потребности в близости, сексе, разговорах и прочем. Причины, на мой взгляд, кроются в отсутствии диалога. Чаще инициатором молчания становится женщина, которая устала от того, что её не слышат. Мужчина, не получая фидбэка, тоже перестаёт пытаться. Образуется замкнутый круг», — объяснила Кардиакос.

«Это медленное угасание, которое воспринимается как норма», — предупредила собеседница.