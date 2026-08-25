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Тихон Страстной 26 августа: какой подарок в этот день «притягивает» болезнь и почему нельзя спать на двух подушках, народные приметы и запреты

Фото: iStock/Aleksey Romadov

26 августа православные верующие вспоминают Тихона Задонского, Максима Исповедника и чтут икону Божией Матери «Страстная». В народном календаре этот день получил названия Тихон Страстной и Максимов день, и с ним связано немало традиций, запретов и примет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Жизнь святителя Тихона Задонского


Тихон Задонский, в миру Тимофей Соколов, родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской губернии. Семья жила бедно, поэтому будущему святителю с детства пришлось трудиться. Получить образование ему помог старший брат, который служил причетником в одной из новгородских церквей. Тимофей поступил в Новгородскую семинарию, где вскоре стал одним из лучших учеников, а позднее начал преподавать.

В 1758 году он принял монашеский постриг с именем Тихон. Спустя год его назначили ректором Тверской семинарии и настоятелем Отроча монастыря. Он преподавал богословие и стремился сделать духовное образование более доступным. В 1761 году Тихон был рукоположен во епископа, а в 1763-м возглавил Воронежскую епархию.

На Воронежской кафедре святитель занимался духовным просвещением, поддерживал церковные школы, выступал против суеверий и языческих пережитков, посещал приходы и помогал нуждающимся. Его деятельность не ограничивалась богослужением: Тихон стремился менять повседневную жизнь паствы посредством образования, проповеди и личного примера.

В 1767 году по состоянию здоровья он оставил епископскую кафедру и поселился в Задонском монастыре. Там прошли последние годы его жизни. Святитель писал богословские труды, проповеди, наставления и письма. Тихон Задонский скончался в 1783 году, а впоследствии у его могилы стали происходить исцеления больных и немощных. В 1861 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Фото: iStock/Igor Zubkov

Максим Исповедник и Страстная икона Божией Матери


26 августа церковь также вспоминает христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Святой родился в благочестивой семье, получил хорошее образование и занимал должность секретаря императора. Однако Максим отказался от мирской жизни, перебрался на остров Крит и избрал монашеский путь.

Он пользовался большим уважением среди верующих и активно выступал против еретических учений. Максим оставил после себя литературные труды на христианскую тематику.

С этим днем связано и почитание иконы Божией Матери «Страстная». Свое название образ получил благодаря изображению двух ангелов, которые держат предметы, связанные с крестными страданиями Христа — крест, копья, губка и гвозди.

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Согласно преданию, чудотворный образ в XVII веке помог женщине по имени Екатерина, которая страдала тяжелым душевным недугом. После исцеления она исполнила данный Богородице обет и приобрела икону, продолжив молиться перед ней. В 1641 году святыню перенесли в Москву, и с этим событием связывают установление празднования иконы 26 августа.

В народе верили, что «Страстная» способна защищать жилище от стихийных бедствий и пожаров. Считалось также, что молитва перед образом помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях и исцеляет душевные болезни. В старину в этот день с иконой обходили дома.

Как предки проводили день Тихона Страстного


Утро 26 августа верующие начинали с посещения храма и молитвы святителю Тихону и Божией Матери. У святого просили духовной крепости, избавления от уныния и недугов, помощи в трудностях и мира в семье.

Особое значение придавали отношениям с близкими. Предки старались помириться, попросить прощения за нанесенные обиды и не оставлять старые конфликты нерешенными. Считалось, что равнодушие к чужим страданиям может обернуться для человека тяжелыми испытаниями, причем надолго.

В конце августа многие полевые работы уже подходили к завершению, поэтому крестьяне уделяли больше внимания дому и хозяйству. Приводили в порядок чердаки, чуланы, погреба и другие подсобные помещения, проверяли сельскохозяйственный инвентарь, убирали его на хранение и готовились к осени. Женщины занимались уборкой, заготовками и домашними делами.

Фото: iStock/Matt LaVigne

Существовали и защитные обряды: хозяйки обходили жилище с иконой, а по углам раскладывали веточки чертополоха. Растению приписывали способность оберегать дом от болезней, пожаров и дурного глаза.

Вечером семьи собирались за общим постным столом. 26 августа приходится на Успенский пост, поэтому на стол подавали овощи и грибы, каши, свежий хлеб, соленья, ягоды и фрукты нового урожая.

Что нельзя делать 26 августа


На Тихона Страстного старались не предаваться унынию и не конфликтовать с родственниками. По народным поверьям, негативный настрой и ссоры могли «притянуть» в жизнь человека длительный семейный разлад, болезни и материальные трудности.

Предки также считали, что 26 августа не стоит ворошить неприятные события прошлого: тяжелые воспоминания способны лишить душевного спокойствия и вернуть старые обиды.

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Существовал запрет на дарение и принятие белых полотенец. Считалось, что такой подарок способен «притянуть» тяжелую болезнь. Холостякам и незамужним девушкам не советовали спать на двух подушках, поскольку, согласно поверью, это могло отдалить создание семьи.

Не лучшим решением считалось и начало новых проектов. По поверьям, начатые на Тихона дела могли принести больше трудностей, чем успеха. Поэтому день советовали посвятить завершению старых дел, заготовке запасов на зиму и спокойному общению с семьей.

Поскольку праздник приходится на Успенский пост, традиции также предполагают воздержание, отказ от шумных развлечений и сосредоточенность на духовной жизни.

О чем говорила погода в день Тихона Страстного


26 августа крестьяне внимательно наблюдали за природой, небом, ветром, растениями и поведением животных. По погоде пытались понять, каким окажется начало осени и когда наступят первые холода.

Фото: iStock/kurmyshov

  • Сильный ветер — к дождливому и холодному сентябрю;
  • Тихий ветер — к хорошей погоде;
  • Очень ветреный день — сентябрь будет дождливым;
  • Туман над лесом — к большому количеству грибов;
  • Ночью слышен крик совы — погода вскоре изменится;
  • В лесу много грибов — следующий год обещает хороший урожай зерновых;
  • На березах появилась желтая листва — к скорым ночным заморозкам;
  • Утром выпал иней — урожай озимых будет богатым;
  • Теплая и ясная погода — к удачному грибному сезону;
  • Лягушки громко квакают — к перемене погоды;
  • Растущая луна красного цвета — к дождю;
  • Рога месяца направлены вниз — будет ненастье.
Анастасия Чинкова

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