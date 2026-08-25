25 августа 2026, 09:55

Фото: iStock/Aleksey Romadov

26 августа православные верующие вспоминают Тихона Задонского, Максима Исповедника и чтут икону Божией Матери «Страстная». В народном календаре этот день получил названия Тихон Страстной и Максимов день, и с ним связано немало традиций, запретов и примет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь святителя Тихона Задонского Максим Исповедник и Страстная икона Божией Матери Как предки проводили день Тихона Страстного Что нельзя делать 26 августа О чем говорила погода в день Тихона Страстного

Жизнь святителя Тихона Задонского

Фото: iStock/Igor Zubkov

Максим Исповедник и Страстная икона Божией Матери

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Как предки проводили день Тихона Страстного

Фото: iStock/Matt LaVigne

Что нельзя делать 26 августа

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О чем говорила погода в день Тихона Страстного

Фото: iStock/kurmyshov