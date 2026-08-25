Тихон Страстной 26 августа: какой подарок в этот день «притягивает» болезнь и почему нельзя спать на двух подушках, народные приметы и запреты
26 августа православные верующие вспоминают Тихона Задонского, Максима Исповедника и чтут икону Божией Матери «Страстная». В народном календаре этот день получил названия Тихон Страстной и Максимов день, и с ним связано немало традиций, запретов и примет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жизнь святителя Тихона Задонского
Тихон Задонский, в миру Тимофей Соколов, родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской губернии. Семья жила бедно, поэтому будущему святителю с детства пришлось трудиться. Получить образование ему помог старший брат, который служил причетником в одной из новгородских церквей. Тимофей поступил в Новгородскую семинарию, где вскоре стал одним из лучших учеников, а позднее начал преподавать.
В 1758 году он принял монашеский постриг с именем Тихон. Спустя год его назначили ректором Тверской семинарии и настоятелем Отроча монастыря. Он преподавал богословие и стремился сделать духовное образование более доступным. В 1761 году Тихон был рукоположен во епископа, а в 1763-м возглавил Воронежскую епархию.
На Воронежской кафедре святитель занимался духовным просвещением, поддерживал церковные школы, выступал против суеверий и языческих пережитков, посещал приходы и помогал нуждающимся. Его деятельность не ограничивалась богослужением: Тихон стремился менять повседневную жизнь паствы посредством образования, проповеди и личного примера.
В 1767 году по состоянию здоровья он оставил епископскую кафедру и поселился в Задонском монастыре. Там прошли последние годы его жизни. Святитель писал богословские труды, проповеди, наставления и письма. Тихон Задонский скончался в 1783 году, а впоследствии у его могилы стали происходить исцеления больных и немощных. В 1861 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.
Максим Исповедник и Страстная икона Божией Матери
26 августа церковь также вспоминает христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Святой родился в благочестивой семье, получил хорошее образование и занимал должность секретаря императора. Однако Максим отказался от мирской жизни, перебрался на остров Крит и избрал монашеский путь.
Он пользовался большим уважением среди верующих и активно выступал против еретических учений. Максим оставил после себя литературные труды на христианскую тематику.
С этим днем связано и почитание иконы Божией Матери «Страстная». Свое название образ получил благодаря изображению двух ангелов, которые держат предметы, связанные с крестными страданиями Христа — крест, копья, губка и гвозди.
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Согласно преданию, чудотворный образ в XVII веке помог женщине по имени Екатерина, которая страдала тяжелым душевным недугом. После исцеления она исполнила данный Богородице обет и приобрела икону, продолжив молиться перед ней. В 1641 году святыню перенесли в Москву, и с этим событием связывают установление празднования иконы 26 августа.
В народе верили, что «Страстная» способна защищать жилище от стихийных бедствий и пожаров. Считалось также, что молитва перед образом помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях и исцеляет душевные болезни. В старину в этот день с иконой обходили дома.
Как предки проводили день Тихона Страстного
Утро 26 августа верующие начинали с посещения храма и молитвы святителю Тихону и Божией Матери. У святого просили духовной крепости, избавления от уныния и недугов, помощи в трудностях и мира в семье.
Особое значение придавали отношениям с близкими. Предки старались помириться, попросить прощения за нанесенные обиды и не оставлять старые конфликты нерешенными. Считалось, что равнодушие к чужим страданиям может обернуться для человека тяжелыми испытаниями, причем надолго.
В конце августа многие полевые работы уже подходили к завершению, поэтому крестьяне уделяли больше внимания дому и хозяйству. Приводили в порядок чердаки, чуланы, погреба и другие подсобные помещения, проверяли сельскохозяйственный инвентарь, убирали его на хранение и готовились к осени. Женщины занимались уборкой, заготовками и домашними делами.
Существовали и защитные обряды: хозяйки обходили жилище с иконой, а по углам раскладывали веточки чертополоха. Растению приписывали способность оберегать дом от болезней, пожаров и дурного глаза.
Вечером семьи собирались за общим постным столом. 26 августа приходится на Успенский пост, поэтому на стол подавали овощи и грибы, каши, свежий хлеб, соленья, ягоды и фрукты нового урожая.
Что нельзя делать 26 августа
На Тихона Страстного старались не предаваться унынию и не конфликтовать с родственниками. По народным поверьям, негативный настрой и ссоры могли «притянуть» в жизнь человека длительный семейный разлад, болезни и материальные трудности.
Предки также считали, что 26 августа не стоит ворошить неприятные события прошлого: тяжелые воспоминания способны лишить душевного спокойствия и вернуть старые обиды.
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Существовал запрет на дарение и принятие белых полотенец. Считалось, что такой подарок способен «притянуть» тяжелую болезнь. Холостякам и незамужним девушкам не советовали спать на двух подушках, поскольку, согласно поверью, это могло отдалить создание семьи.
Не лучшим решением считалось и начало новых проектов. По поверьям, начатые на Тихона дела могли принести больше трудностей, чем успеха. Поэтому день советовали посвятить завершению старых дел, заготовке запасов на зиму и спокойному общению с семьей.
Поскольку праздник приходится на Успенский пост, традиции также предполагают воздержание, отказ от шумных развлечений и сосредоточенность на духовной жизни.
О чем говорила погода в день Тихона Страстного
26 августа крестьяне внимательно наблюдали за природой, небом, ветром, растениями и поведением животных. По погоде пытались понять, каким окажется начало осени и когда наступят первые холода.
- Сильный ветер — к дождливому и холодному сентябрю;
- Тихий ветер — к хорошей погоде;
- Очень ветреный день — сентябрь будет дождливым;
- Туман над лесом — к большому количеству грибов;
- Ночью слышен крик совы — погода вскоре изменится;
- В лесу много грибов — следующий год обещает хороший урожай зерновых;
- На березах появилась желтая листва — к скорым ночным заморозкам;
- Утром выпал иней — урожай озимых будет богатым;
- Теплая и ясная погода — к удачному грибному сезону;
- Лягушки громко квакают — к перемене погоды;
- Растущая луна красного цвета — к дождю;
- Рога месяца направлены вниз — будет ненастье.