«Ткнуть пальцем в документ»: Эксперт объяснил, как будут работать новые правила заселения в общежития
Студпредседатель Цапко: новый регламент по заселению в общежития — большое дело
С 1 сентября в России может заработать единый порядок предоставления жилья студентам колледжей и вузов. Почему старые правила не работали 20 лет и что изменится для простых учащихся?
Председател Всероссийского студенческого союза Олег Цапко в беседе с «Радио 1» отметил, что необходимость в единых правилах назрела давно, так как текущая система устарела и позволяет каждому учебному заведению трактовать нормы по-своему.
«Если мы посмотрим документы, связанные с общежитиями, их не пересматривали почти 20 лет. У нас каждый вуз фактически сам придумывает права и обязанности студентов: кого селить, зачем селить, кого выгнать и на каких основаниях.Главное изменение — появление прозрачного механизма. Теперь у студентов и их родителей появится официальный документ, на который можно ссылаться в спорах с администрацией», — сказал он.
По словам эксперта, для студентов появляется документ, в который он может поглядеть и посмотреть, нарушаются его права или нет, каким образом его заселят или не заселят, при каких обстоятельствах могут выселить.
«Сейчас распространены случаи, когда вузы выгоняют студентов на лето или угрожают выселением за недостаточно хорошо вымытые полы. Это недопустимо. Есть вузы, которые заключают договор на проживание в общежитии на 10–12 месяцев, хотя по закону должны заселять на весь период обучения. Закон им как бы не писан», — отметил он.
Цапко подчеркнул, что официальный документ — это «большой шаг», и осталось увидеть, как он будет работать на практике.
«Единые правила — это лишь первый шаг к наведению порядка в общежитиях, но без контроля со стороны прокуратуры и студенческих союзов даже самый лучший приказ рискует остаться лишь рекомендацией», — резюмировал собеседник.