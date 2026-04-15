«Ткнуть пальцем в документ»: Эксперт объяснил, как будут работать новые правила заселения в общежития

15 апреля 2026, 18:33

Студпредседатель Цапко: новый регламент по заселению в общежития — большое дело

С 1 сентября в России может заработать единый порядок предоставления жилья студентам колледжей и вузов. Почему старые правила не работали 20 лет и что изменится для простых учащихся?





Председател Всероссийского студенческого союза Олег Цапко в беседе с «Радио 1» отметил, что необходимость в единых правилах назрела давно, так как текущая система устарела и позволяет каждому учебному заведению трактовать нормы по-своему.





«Если мы посмотрим документы, связанные с общежитиями, их не пересматривали почти 20 лет. У нас каждый вуз фактически сам придумывает права и обязанности студентов: кого селить, зачем селить, кого выгнать и на каких основаниях.Главное изменение — появление прозрачного механизма. Теперь у студентов и их родителей появится официальный документ, на который можно ссылаться в спорах с администрацией», — сказал он.

«Сейчас распространены случаи, когда вузы выгоняют студентов на лето или угрожают выселением за недостаточно хорошо вымытые полы. Это недопустимо. Есть вузы, которые заключают договор на проживание в общежитии на 10–12 месяцев, хотя по закону должны заселять на весь период обучения. Закон им как бы не писан», — отметил он.

«Единые правила — это лишь первый шаг к наведению порядка в общежитиях, но без контроля со стороны прокуратуры и студенческих союзов даже самый лучший приказ рискует остаться лишь рекомендацией», — резюмировал собеседник.