В России появятся единые правила предоставления общежитий студентам
Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ предложили ввести единый порядок предоставления общежитий студентам, который может вступить в силу с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (очное или заочное), а также документы, свидетельствующие об отсутствии регистрации и собственного жилья в городе, где расположен вуз. В случае необходимости, могут потребоваться справки, которые подтверждают трудное материальное положение.
Если же речь идет о студенческой семье, которая претендует на отдельную комнату, дополнительно требуются документы, подтверждающие брак, наличие или усыновление детей, а также сведения о возрасте студента.
