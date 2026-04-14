«Космическая кругосветка» собрала в Раменском около 80 школьников и студентов

14 апреля 2026, 18:59

Фото: Раменский молодёжный центр

В Раменском по инициативе местного молодёжного центра провели спортивно-интеллектуальное мероприятие ко Дню космонавтики «Космическая кругосветка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Оно стало популярным, о чём можно судить по числу участников.

«Смотреть на землю из иллюминатора – мечта почти каждого россиянина и раменчанина. В мероприятии традиционно участвуют школьники, студенты, юнармейцы и кадеты Раменского муниципального округа. В этом году к нему присоединились около 80 ребят из 10 команд», – рассказал заместитель директора Раменского молодёжного центра Александр Волчан.

«Каждая база связана с космической темой. В ходе выполнения задач ребята получают планеты. Кто больше соберёт, тот и выиграл», – пояснил Волчан.