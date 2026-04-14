«Космическая кругосветка» собрала в Раменском около 80 школьников и студентов
В Раменском по инициативе местного молодёжного центра провели спортивно-интеллектуальное мероприятие ко Дню космонавтики «Космическая кругосветка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Оно стало популярным, о чём можно судить по числу участников.
«Смотреть на землю из иллюминатора – мечта почти каждого россиянина и раменчанина. В мероприятии традиционно участвуют школьники, студенты, юнармейцы и кадеты Раменского муниципального округа. В этом году к нему присоединились около 80 ребят из 10 команд», – рассказал заместитель директора Раменского молодёжного центра Александр Волчан.
В парке разместили 10 локаций, по которым передвигались участники.
«Каждая база связана с космической темой. В ходе выполнения задач ребята получают планеты. Кто больше соберёт, тот и выиграл», – пояснил Волчан.Как отметили участники, самыми забавными были эстафеты с полосой препятствий, баскетбольными кольцами и добыванием «ключей» к планетам.
Сильнейшие получили награды и кубки. Именно кубки из года в год будут переходящими. Ими награждают победителя сезона.