Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина
Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток 18-летнего студента Константина Бодунова за дебош в мавзолее на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе возле Кремлевской стены. В траурном зале молодой человек громко разговаривал и нецензурно выражался, размахивал руками и мешал другим посетителям. Затем он несколько раз ударил по саркофагу Владимира Ленина и бросил в него мокасин.
Сотрудники полиции неоднократно требовали прекратить противоправные действия, но юноша отказался подчиниться. При задержании он вел себя агрессивно, отталкивал правоохранителей и пытался вырваться.
В суде студент не признал вину в неповиновении полиции, но подтвердил, что находился в Мавзолее и бросал обувь. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» революционера.
