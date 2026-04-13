Достижения.рф

Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина

Фото: iStock/InnaPoka

Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток 18-летнего студента Константина Бодунова за дебош в мавзолее на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.



Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе возле Кремлевской стены. В траурном зале молодой человек громко разговаривал и нецензурно выражался, размахивал руками и мешал другим посетителям. Затем он несколько раз ударил по саркофагу Владимира Ленина и бросил в него мокасин.

Сотрудники полиции неоднократно требовали прекратить противоправные действия, но юноша отказался подчиниться. При задержании он вел себя агрессивно, отталкивал правоохранителей и пытался вырваться.

В суде студент не признал вину в неповиновении полиции, но подтвердил, что находился в Мавзолее и бросал обувь. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» революционера.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0