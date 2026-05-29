«Точно не ешьте»: Россиянам перечислили главные признаки испорченных шпрот

29 мая 2026, 11:17

Диетолог Бобровский: у испорченных шпрот пружинит банка

Просроченные или неправильно хранившиеся консервы могут стать причиной тяжёлого отравления, ботулизма и поражения нервной системы. В отличие от явной тухлятины, опасные шпроты не всегда пахнут и выглядят подозрительно. Как отличить безопасный продукт от смертельно опасного?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, как определить, что шпроты испорчены.





«Главное, чтобы банка не пружинила и не была выпуклой, вздутой. Иногда смотрят еще на ржавчину по швам. Еще важно обращать внимание на срок годности. После вскрытия должен насторожить кисловатый, гнилостный запах или наоборот металлически-химический едкий», — сказал он.

«Если она пенится и дает пузырьки, то точно не ешьте. А вкус — это очень плохой способ проверки. При многих пищевых отравлениях продукт может выглядеть и пахнуть почти нормально. И ещё одна рекомендация: нельзя после открытия шпроты хранить в этой банке», — отметил он.