«Токсичная благодарность»: психолог дала совет о том, как правильно поступить с ненужными подарками
Подарочная упаковка развернута, а внутри — очередной плед в горошек, пятая кофейная кружка или слишком личный аксессуар. Знакомая ситуация? Первая мысль: «Куда это деть?», вторая — «Как не обидеть?».
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как совместить искренность с вежливостью и что делать с подарком, который не по душе. По ее словам, в момент вручения работает одно правило: ценится внимание, а не предмет.
«Сфокусируйтесь на дарителе, а не на подарке. Ваша цель — подтвердить вашу с ним связь. Искренняя улыбка и зрительный контакт уже 90% успеха. Поблагодарите за действие, а не за объект, чтобы сохранить искренность. Универсальный ответ: «Спасибо, это так внимательно с твоей стороны! Мне приятно, что ты думала обо мне». Задайте вопрос о подарке: «Где ты нашла такую необычную вещь?» или «Ты долго выбирала?». Это переводит фокус с вашей оценки на его историю и показывает интерес к усилиям дарителя. Исключите фразы вроде «Ой, зачем ты тратился!» — они звучат как обесценивание», — пояснила психолог.Она рекомендовала позволить себе прожить легкое разочарование, но при этом отложить критику. На вопрос о том, стоит ли хранить годами ненужную вещь, Кардикос ответила отрицательно.
«Это больше похоже на синдром "токсичной благодарности". Дарение — акт передачи энергии внимания. И вы имеете право перенаправить эту энергию туда, где она принесет радость», — объясняет психолог.Передарить можно, если подарок не носил глубоко личный характер, идеально подойдет другому, если вещь качественная, но не ваша, и, если прошло достаточно времени. Кардиакос перечислила несколько «железных правил». Она рекомендует полностью сменить круг получателя, тщательно проверить предмет, удалив все следы предыдущего дарения, и затем с любовью вручить вещь тому, кому она правда пригодится. Таким образом завершится цикл добра.
С ненужными подарками-«обязаловками» тоже есть варианты. Если есть чек — обмен или возврат самый честный путь. Новые, нераспакованные вещи можно отдать на благотворительность. Или создать «коробку радости» для будущих поводов. Помните: идеальный подарок — это внимание, «слушанье» другого человека. Если подарок «промахнулся», это не всегда невнимательность. Может, даритель хотел показать вам свою любовь через объект, значимый для него.
«Разрешите себе и другим быть неидеальными», — советует психолог.Идеальная формула: искренняя благодарность в момент получения плюс мудрое и этичное распоряжение вещью после равняется спокойной совести и свободному пространству в шкафу и душе.