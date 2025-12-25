«Токсичная благодарность»: психолог дала совет о том, как правильно поступить с ненужными подарками

25 декабря 2025, 09:45

Психолог Кардиакос: ненужный подарок можно передарить

Фото: istockphoto / FotoMaximum

Подарочная упаковка развернута, а внутри — очередной плед в горошек, пятая кофейная кружка или слишком личный аксессуар. Знакомая ситуация? Первая мысль: «Куда это деть?», вторая — «Как не обидеть?».





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как совместить искренность с вежливостью и что делать с подарком, который не по душе. По ее словам, в момент вручения работает одно правило: ценится внимание, а не предмет.



«Сфокусируйтесь на дарителе, а не на подарке. Ваша цель — подтвердить вашу с ним связь. Искренняя улыбка и зрительный контакт уже 90% успеха. Поблагодарите за действие, а не за объект, чтобы сохранить искренность. Универсальный ответ: «Спасибо, это так внимательно с твоей стороны! Мне приятно, что ты думала обо мне». Задайте вопрос о подарке: «Где ты нашла такую необычную вещь?» или «Ты долго выбирала?». Это переводит фокус с вашей оценки на его историю и показывает интерес к усилиям дарителя. Исключите фразы вроде «Ой, зачем ты тратился!» — они звучат как обесценивание», — пояснила психолог.

«Это больше похоже на синдром "токсичной благодарности". Дарение — акт передачи энергии внимания. И вы имеете право перенаправить эту энергию туда, где она принесет радость», — объясняет психолог.

«Разрешите себе и другим быть неидеальными», — советует психолог.