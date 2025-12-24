«Расставить приоритеты»: Психиатр дала советы по борьбе с новогодней депрессией

24 декабря 2025, 17:16

Психиатр Вазагаева: верные приоритеты избавят от новогодней депрессии

Фото: iStock/Olga Yefimova

Отсутствие приоритетов и постановка недостижимых целей в конце года приводит к новогодней депрессии. Об этом предупредила старший научный сотрудник отделения социально-стрессовых расстройств Московского НИИ психиатрии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Тамара Вазагаева.





Она пояснила, что рабочая суета в совокупности с личными обязательствами часто оборачивается выгоранием, а после бурной деятельности наступает опустошение и моральное истощение.



Вазагаева посоветовала правильно расставить приоритеты перед праздниками и поставить достижимые цели.





«Отсутствие четкой расстановки приоритетов всегда приводит к чрезмерной нагрузке и снижает продуктивность. Не давите на себя чувством «всего не успеть», — пояснила эксперт в разговоре с «Известиями».

«Необходимо перейти от модели помощи к модели со-ответственности. Конкретный алгоритм: сначала вместе составить список всех задач, затем каждый выбирает то, что ему ближе или что он может сделать. Критически важно делегировать не только действие, но и всю задачу целиком», — пояснила специалист.