«Расставить приоритеты»: Психиатр дала советы по борьбе с новогодней депрессией

Психиатр Вазагаева: верные приоритеты избавят от новогодней депрессии
Отсутствие приоритетов и постановка недостижимых целей в конце года приводит к новогодней депрессии. Об этом предупредила старший научный сотрудник отделения социально-стрессовых расстройств Московского НИИ психиатрии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Тамара Вазагаева.
Она пояснила, что рабочая суета в совокупности с личными обязательствами часто оборачивается выгоранием, а после бурной деятельности наступает опустошение и моральное истощение.
Вазагаева посоветовала правильно расставить приоритеты перед праздниками и поставить достижимые цели.
«Отсутствие четкой расстановки приоритетов всегда приводит к чрезмерной нагрузке и снижает продуктивность. Не давите на себя чувством «всего не успеть», — пояснила эксперт в разговоре с «Известиями».
Психиатр также призвала не стесняться просить помощи у коллег, если рабочих задач оказалось слишком много, а часть предпраздничных дел поручить близким.
Важно сосредоточиться на себе, не жертвовать сном и питанием ради соблюдения дедлайна, гулять на свежем воздухе и делать перерывы, заключила Вазагаева.
Тем временем кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала в беседе с RT, что аврал на работе на фоне сотни предпраздничных дел истощает ресурсы психики.
«Необходимо перейти от модели помощи к модели со-ответственности. Конкретный алгоритм: сначала вместе составить список всех задач, затем каждый выбирает то, что ему ближе или что он может сделать. Критически важно делегировать не только действие, но и всю задачу целиком», — пояснила специалист.
Шпагина уточнила, что такой подход к делу снимет ментальную нагрузку с организатора и даст другим чувство настоящего участия.