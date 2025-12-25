Дед Мороз рассказал, что треть писем получает от взрослых
Всероссийский Дед Мороз сообщил, что получает письма от людей всех возрастов, и около одной трети из них приходят от взрослых. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что ему часто пишут из школ и детских садов, где поздравляют с праздниками и приглашают в гости. Дедушка отметил, что люди не указывают свои профессии.
Всероссийский Дед Мороз обитает в своей волшебной резиденции в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы, которые участвуют в экскурсиях, встречаются с известными сказочными героями и, конечно же, с самим зимним волшебником. Это необыкновенное место, где от восторга замирает сердце даже взрослого, что уж говорить про детей, которые весь год старались вести себя хорошо и именно сюда отправили свое письмо с просьбой исполнить их желание.
