«Тополиный пух не виноват»: Врач рассказала, как победить летнюю аллергию

04 июня 2026, 16:23

Аллерголог Лапа: сухой нос — залог снятия аллергического отёка

Фото: iStock/ANGHI

Тополиный пух, жара, июнь. Москву и область атакуют белые хлопья. Для одних это просто раздражение, а для других — недели насморка, слез и кашля.





Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что обвинять тополиный пух бессмысленно. Более того, аллергию можно взять под контроль всего за неделю.





«Главный враг аллергиков — не пух. Сам по себе он является сорбентом, который переносит различные аллергены, включая пыльцу луговых трав и злаков. Аллергия — не на пух, а именно на аллергены. Раздражение от попадания крупных частиц пуха на слизистую — просто физиологическая неприязнь здоровых людей», — объяснила она.

«Сухой нос — это залог успеха и снятия аллергического отёка. Должны быть назальные фильтры, стараться меньше бывать на жаре и чаще умывать лицо. Если дома, не открывайте окна. А когда открываете, вешайте обязательно влажную простыню, чтобы все аллергены остались на ней. Потом обязательно постирать», — посоветовала Лапа.