Подмосковный аллерголог Пятикова рассказала, как бороться с мартовским поллинозом

В Московской области уже заметили заносы пыльцы из южных регионов, где сезон цветения начинается раньше, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. И это несмотря на то, что на улицах региона ещё лежат сугробы.





У аллергиков даже в марте могут возникать симптомы поллиноза – сезонного аллергического заболевания, вызванного гиперчувствительностью иммунитета к пыльце растений. Прежде всего, это отёк век, насморк, кожный зуд и слезотечение.



О том, как облегчить проявление аллергии, рассказала аллерголог-пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова.

«При появлении симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. Только он может точно определить причину аллергии с помощью кожных проб или анализа крови, назначить правильное лечение. Облегчить состояние помогут простые меры. Ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днём, когда концентрация пыльцы максимальна. Если это невозможно, используйте очки и маску, чтобы снизить контакт пыльцы со слизистыми», – посоветовала медик.

«Полезно и проветривать помещение, однако только вечером. Можно также установить на окна специальные сетки и часто смачивать их водой. Это снизит концентрацию пыльцы», – посоветовала Пятикова. Врач добавила, что в период обострения из рациона лучше исключить продукты-аллергены. Это мёд, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника и орехи. Кроме того, следует ограничить контакт с животными, отказаться от курения и алкоголя.