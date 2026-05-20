Три «нельзя»: Аллерголог рассказала, что запрещено делать при отеке Квинке

20 мая 2026, 18:34

Аллерголог Добренькая: отек Квинке можно легко спутать с крапивницей

Многие родители уверены: если у ребёнка аллергия, то отек Квинке будет зудеть и сразу бросаться в глаза. Это опасное заблуждение.





Врач-аллерголог-иммунолог Анастасия Добренькая в беседе с «Радио 1» развеяла мифы, назвала главные лекарства и объяснила, как искать причину реакции без лишних анализов.





«Обычный аллергический отёк Квинке сам по себе не передаётся по наследству, но предрасположенность к аллергии и атопии может проявляться отёком Квинки. Есть отдельное заболевание — наследственный ангиоотёк, там другой механизм», — сказала она.

«Любые препараты должны быть назначены врачом. В аптечке обязательно должен быть адреналин, особенно если отёк гортани уже был. Антигистаминные — второго поколения на основе цетиризина. Нельзя игнорировать симптомы, заниматься самолечением и паниковать», — отметила врач.



«Диагноз ставит аллерголог после сбора анамнеза, а не только по анализам крови. Самолечение антигистаминными без назначения врача — риск», — предупредила она.