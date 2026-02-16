«Высокий рост и широкие плечи»: Сексолог раскрыла, какие мужчины нравятся женщинам
Сексолог Миллер: Мужчины высокого роста кажутся женщинам более привлекательными
Женщин чаще притягивают высокие мужчины с широкими плечами. Об этом рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.
По ее словам, есть универсальные параметры мужской привлекательности, которые действуют на женщин как магниты. Например, многих привлекает высокий рост и широкие плечи, которые указывают на способность постоять за себя и потомство, а V-образный силуэт — на гормональное здоровье.
«В первую очередь наш мозг — жуткий педант. Он обожает симметричные лица. Потому что асимметрия часто бывает следствием болезней, травм или генетических сбоев. Так что идеально симметричное лицо на подсознательном уровне считывается как "знак качества"», — добавила Миллер в разговоре с Москвой 24.
А вот слишком брутальная «квадратная» челюсть и тяжелая надбровная дуга могут отталкивать женщин, поскольку такие черты ассоциируются с агрессией и нежеланием растить детей.
Миллер уточнила, что мужская привлекательность является конструктором, а вкусы у всех разные. Тем не менее главный секрет мужчины заключается в том, как женщина чувствует себя рядом с ним, заключила сексолог.