«Высокий рост и широкие плечи»: Сексолог раскрыла, какие мужчины нравятся женщинам

16 февраля 2026, 18:06

Сексолог Миллер: Мужчины высокого роста кажутся женщинам более привлекательными

Фото: iStock/Kiuikson

Женщин чаще притягивают высокие мужчины с широкими плечами. Об этом рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.





По ее словам, есть универсальные параметры мужской привлекательности, которые действуют на женщин как магниты. Например, многих привлекает высокий рост и широкие плечи, которые указывают на способность постоять за себя и потомство, а V-образный силуэт — на гормональное здоровье.





«В первую очередь наш мозг — жуткий педант. Он обожает симметричные лица. Потому что асимметрия часто бывает следствием болезней, травм или генетических сбоев. Так что идеально симметричное лицо на подсознательном уровне считывается как "знак качества"», — добавила Миллер в разговоре с Москвой 24.