«Страх и стресс»: Психолог раскрыла, откуда берутся серийные ночные кошмары

Психолог Абравитова: Сильный страх может спровоцировать ночные кошмары
Ночные кошмары могут стать серийными из-за пережитого сильного страха или мощных негативных эмоций, вызванных сторонним событием. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
По ее словам, ночные кошмары могут появляться после испытанного страха или сильного стресса. Таким образом подсознание эти эмоции захватывает и выдает в качестве снов. Иногда ночные кошмары могут приобрести серийный характер.
«То есть периодически либо один и тот же кошмарный сон. Либо вариация какого-то кошмара на одну тему. Попытаться избавиться от этого можно с помощью улучшения эмоционального состояния. Если попали в ловушку кошмарных снов, нужно начать получать положительные эмоции: путешествия, походы в театр, слушать интересующую музыку», — посоветовала Абравитова в разговоре с RT.
В случае, когда позитивные эмоции не помогают справиться с ночными кошмарами, эксперт порекомендовала обратиться к психотерапевту или клиническому психологу.
Абравитова добавила, что спровоцировать страшные сны могут прочитанные новости о теракте или авиакатастрофе. Человека охватывает страх, который выливается в серию ночных кошмаров.