«Страх и стресс»: Психолог раскрыла, откуда берутся серийные ночные кошмары

16 февраля 2026, 13:28

Психолог Абравитова: Сильный страх может спровоцировать ночные кошмары

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ночные кошмары могут стать серийными из-за пережитого сильного страха или мощных негативных эмоций, вызванных сторонним событием. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





По ее словам, ночные кошмары могут появляться после испытанного страха или сильного стресса. Таким образом подсознание эти эмоции захватывает и выдает в качестве снов. Иногда ночные кошмары могут приобрести серийный характер.





«То есть периодически либо один и тот же кошмарный сон. Либо вариация какого-то кошмара на одну тему. Попытаться избавиться от этого можно с помощью улучшения эмоционального состояния. Если попали в ловушку кошмарных снов, нужно начать получать положительные эмоции: путешествия, походы в театр, слушать интересующую музыку», — посоветовала Абравитова в разговоре с RT.