Травматолог рассказал, как не превратить майские праздники в больничную койку
Майские праздники — традиционное время шашлыков, дач и первых вылазок на природу. Но для детских травматологов этот период становится «горячей порой». Почему современные игрушки на батарейках опаснее дворовых качелей, как правильно экипировать ребенка и почему родительское внимание — лучшая страховка?
Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев в беседе с «Радио 1» заявил, что список самых тяжелых травм возглавляют вовсе не качели, а самокаты, питбайки, детские мотоциклы и прочие высокоскоростные средства передвижения для детей.
«Обычная беготня и игры на площадке тоже приводят к травмам, но принципиальная разница — в последствиях. Во-первых, дети отвыкли от активного уличного движения за зиму. Во-вторых, наступает долгожданная "разрядка" после учебы, а радость свободы зачастую заканчивается больничной палатой», — сказал он.По словам эксперта, летний сезон является «горячей порой» для больниц. Но майские праздники — это первый серьезный перерыв, когда дети выезжают на дачи и природу, оставаясь при этом «неорганизованными». И статистика прошлого года подтверждает тенденцию: в основном в травмпункты поступали дети в возрасте от 9 до 13 лет с переломами костей предплечья, голеней и бедер.
Три ключевых шага к безопасному отдыху:
- Беседа в новых условиях: каждый раз, когда вы приезжаете на новое место (дачу, лес, к реке), с ребенком нужно поговорить о правилах поведения. Не надейтесь, что он сам догадается.
- Экипировка: купить ребенку не просто средство передвижения, но и защиту. Причем экипировка должна соответствовать транспорту: для велосипеда и самоката достаточно легкой (шлем, наколенники, налокотники), а для питбайков и мотоциклов — «более тяжёлая и мощная». Обязательны перчатки, чтобы минимизировать травму при падении.
- Безопасность дома: даже если ребенок остается в квартире, ему грозит опасность: окна, двери, мелкие предметы. Нужно использовать специальные блокираторы окон и запоры на ящиках, чтобы ребенок не мог прищемить пальцы или открыть створку.