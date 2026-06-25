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В донорской акции в Воскресенске приняли участие более 30 человек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Свыше 30 человек сдали кровь на выездной донорской акции, которая состоялась в среду, 24 июня, в городе Белоозерский округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Местом проведения Дня донора стал культурно-молодёжный центр «Клио». Там работала мобильная бригада сотрудников Московского областного центра крови. Пришедшим предлагали печенье и горячий чай.

«В число участников вошли как опытные доноры, так и новички. Вместе они сдали 14,4 литра крови», — говорится в сообщении.
Собранную донорскую кровь направят в подмосковные больницы. Она необходима в ходе операций, пациентам с травмами и ожогами, новорождённым с патологиями, онкобольным и женщинам в тяжёлых родах.
Лев Каштанов

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