На донорской акции в Павловском Посаде собрали 25 литров крови

09 июля 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 25 литров крови сдали участники выездной донорской акции, которая состоялась ДК «Октябрь» Павловского Посада. О этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Акцию организовал Московский областной центр крови. Донацию сделали около 70 человек. Среди них были как опытные доноры, так и новички. Например, студентка Арина Тюмченкова пришла на такую акцию впервые.





«Я очень давно хотела стать донором, но год назад не получилось из-за болезни. Мама предложила попробовать еще раз, и мы решили: надо идти! Мне всегда хотелось помогать людям. Приятно осознавать, что мой поступок может помочь кому-то в трудной ситуации», — поделилась впечатлениями Арина.



