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В РФ изменятся правила для доноров крови

Минздрав России с 1 января 2027 года введет новые правила для доноров крови
Фото: iStock/SeventyFour

Минздрав России с 1 января 2027 года введет новые правила для доноров. Об этом пишет ТАСС.



Согласно информации агентства, начиная со следующего года перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование на маркеры инфекционных заболеваний, передающихся через переливание крови. Кроме того, предполагается, что добровольное согласие пациента и разрешение на обработку персональных данных могут быть оформлены в электронном виде с использованием электронной подписи.

Новые правила также предусматривают, что данные в бумажной форме будут храниться в течение 30 лет, тогда как в электронном формате — в течение 50 лет.

Екатерина Коршунова

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