«Требуется помощь профессионалов»: Психиатр оценил состояние Киркорова
Психиатр Золотилов: состояние Киркорова требует вмешательства врачей
Поведение Филиппа Киркорова на концерте в Тюмени обсуждают зрители, коллеги и специалисты. Сам певец извинился и объяснил, что вышел на сцену с температурой и не хотел подводить тех, кто приехал из других городов. Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин назвал происходящее сетевым хейтом и информационной атакой. Однако в Ярославле, где концерт запланирован на 27 ноября, за две недели до шоу свободными оставались около 3 000 мест из 7 000 — люди начали сдавать билеты.
Врач-психиатр Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» заявил, что состояние артиста стоит рассматривать гораздо шире.
«Здесь мы сталкиваемся с так называемым синдромом сцены и эмоционального выгорания. Это может выбить человека из колеи профессиональной деятельности», — отметил Золотилов.
По словам эксперта, ключевую роль здесь играет анозогнозия — отрицание своего заболевания, когда человек не видит проблемы.
«Он теряет способность к профессиональной дистанцированности, когда может контролировать свои эмоции и движения», — пояснил Золотилов.
Отвечая на вопрос о возврате билетов, эксперт назвал реакцию зрителей амбивалентной.
Мы понимаем зрителей, потому что они привыкли видеть свежего, профессионально работоспособного Филиппа Киркорова, который поёт так, как следует ожиданиям наших зрителей. И вдруг мы замечаем такую картину, когда человек ведёт себя абсолютно эксцентрично, вяло. На мой взгляд, следовало отменить это шоу», — поделился врач.
Золотилов предупредил о рисках дальнейшего развития ситуации: человек полностью теряет и морально-волевые качества, и критику к своему состоянию, а там уже происходит процесс деградации. И здесь требуется помощь профессионалов с большой буквы.