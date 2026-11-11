«Требуется помощь профессионалов»: Психиатр оценил состояние Киркорова

11 ноября 2026, 17:01

Психиатр Золотилов: состояние Киркорова требует вмешательства врачей

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Поведение Филиппа Киркорова на концерте в Тюмени обсуждают зрители, коллеги и специалисты. Сам певец извинился и объяснил, что вышел на сцену с температурой и не хотел подводить тех, кто приехал из других городов. Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин назвал происходящее сетевым хейтом и информационной атакой. Однако в Ярославле, где концерт запланирован на 27 ноября, за две недели до шоу свободными оставались около 3 000 мест из 7 000 — люди начали сдавать билеты.





Врач-психиатр Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» заявил, что состояние артиста стоит рассматривать гораздо шире.





«Здесь мы сталкиваемся с так называемым синдромом сцены и эмоционального выгорания. Это может выбить человека из колеи профессиональной деятельности», — отметил Золотилов.



«Он теряет способность к профессиональной дистанцированности, когда может контролировать свои эмоции и движения», — пояснил Золотилов.

Мы понимаем зрителей, потому что они привыкли видеть свежего, профессионально работоспособного Филиппа Киркорова, который поёт так, как следует ожиданиям наших зрителей. И вдруг мы замечаем такую картину, когда человек ведёт себя абсолютно эксцентрично, вяло. На мой взгляд, следовало отменить это шоу», — поделился врач.

