«Люди обозлились»: Долина встала на защиту Киркорова после его концерта в Тюмени

11 ноября 2026, 09:37

Лариса Долина встала на защиту Киркорова после критики его выступления в Тюмени

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина встала на защиту Филиппа Киркорова после критики в его адрес за недавний концерт. Её слова приводит 7Дней.ru.





По словам артистки, Киркоров проявил преданность зрителям: он не отменил выступление, хотя испытывал проблемы со здоровьем.

«Люди до такой степени как-то обозлились. Мог отменить спокойно концерт в силу болезни, но он посчитал, что надо выйти к зрителям, потому что его ждали», — заявила Долина.

«Я вижу глаза зрителей, они меня поднимают. С колен дают мне крылья. Когда заканчивается концерт, всё, зрители уходят, и я падаю. Ну, бывало такое, что я падала в обморок», — сказала артистка.