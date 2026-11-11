«Люди обозлились»: Долина встала на защиту Киркорова после его концерта в Тюмени
Лариса Долина встала на защиту Киркорова после критики его выступления в Тюмени
Певица Лариса Долина встала на защиту Филиппа Киркорова после критики в его адрес за недавний концерт. Её слова приводит 7Дней.ru.
По словам артистки, Киркоров проявил преданность зрителям: он не отменил выступление, хотя испытывал проблемы со здоровьем.
«Люди до такой степени как-то обозлились. Мог отменить спокойно концерт в силу болезни, но он посчитал, что надо выйти к зрителям, потому что его ждали», — заявила Долина.Певица поделилась собственным опытом работы на сцене в похожих условиях и заявила, что у неё «такого не бывает». Она рассказала, что в моменты упадка сил корректирует программу, а в перерывах ей оказывают медицинскую помощь.
«Я вижу глаза зрителей, они меня поднимают. С колен дают мне крылья. Когда заканчивается концерт, всё, зрители уходят, и я падаю. Ну, бывало такое, что я падала в обморок», — сказала артистка.Отметим, что Киркорова раскритиковали за странное и вялое состояние на концерте в Тюмени.