«Надеть водолазку и извиняться»: что станет с карьерой Киркорова после скандала

11 ноября 2026, 13:39

Музкритик Бабичев: скандал с концертом Киркорова не повлияет на его карьеру

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что скандальное выступление Филиппа Киркорова в Тюмени не окажет негативного влияния на его карьеру. Об этом пишет NEWS.ru.





По словам эксперта, артисту такого уровня неоднократно удавалось избегать ответственности за резонансные инциденты, и массовая сдача билетов на его концерт в Ярославле не станет исключением. Ранее Киркоров сообщил, что на концерте в Тюмени 9 ноября выступал с температурой и с трудом выполнял каждый номер. Артист назвал минувший вечер одним из самых трудных в своей карьере и извинился перед зрителями за возможное разочарование.





«С Киркоровым что только не происходило, и все ему прощалось. Все-таки артист его уровня сможет справиться [с массовой сдачей билетов после скандального выступления]. Я посоветовал бы ему вернуться в Тюмень и дать нормальный концерт. Но он уже провел там второй, и все было отлично. Видимо, успел подлечиться. Я думаю, что не нужно делать серьезный акцент на этом инциденте. Было и прошло. Я полагаю, что выводы будут сделаны и больше такого не повторится. Многие говорят, что ему нужно снова надеть водолазку и извиняться. Но, честно говоря, это не тот случай, когда нужно прибегать к таким серьезным мерам», — поделился Бабичев с NEWS.ru.