«Плевать на эту чушь»: Команду Киркорова призвали игнорировать возврат билетов

11 ноября 2026, 11:32

Продюсер Пудовкин: возврат билетов в регионах не остановит тур Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин заявил, что сетевой хейт и информационные атаки не разрушат репутацию певца Филиппа Киркорова.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что команде артиста нужно игнорировать возврат билетов в регионах и продолжать гастроли.

«Команде Киркорова делать ничего не надо, надо работать и помогать огромному артисту дальше двигаться. Плевать нужно на эту мерзкую чушь собачью. Человек был с температурой, вышел на сцену и как артист от начала до конца отработал. Кто-то сдал билеты, но кто-то и купил», — отметил Пудовкин.