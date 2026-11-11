«Плевать на эту чушь»: Команду Киркорова призвали игнорировать возврат билетов
Продюсер Пудовкин: возврат билетов в регионах не остановит тур Филиппа Киркорова
Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин заявил, что сетевой хейт и информационные атаки не разрушат репутацию певца Филиппа Киркорова.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что команде артиста нужно игнорировать возврат билетов в регионах и продолжать гастроли.
«Команде Киркорова делать ничего не надо, надо работать и помогать огромному артисту дальше двигаться. Плевать нужно на эту мерзкую чушь собачью. Человек был с температурой, вышел на сцену и как артист от начала до конца отработал. Кто-то сдал билеты, но кто-то и купил», — отметил Пудовкин.По его словам, организационные осечки и разногласия с частью аудитории остаются привычными рабочими моментами в шоу-бизнесе. Продюсер подчеркнул, что настоящие поклонники понимают самоотверженность кумира и продолжат заполнять площадки.