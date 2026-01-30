«Тренажёр для курильщика»: Нарколог предупредил об опасности безникотиновых сигарет

30 января 2026, 18:59

Нарколог Казанцев: безникотиновые сигареты — шаг к зависимости

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Инициатива председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о запрете онлайн-продаж безникотиновых сигарет нашла горячую поддержку у медицинского сообщества. Почему модный «безникотиновый» дым может стать первой ступенью к настоящей зависимости?





Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сравнил такие изделия с «безалкогольным шампанским для детей» и назвал их главной угрозой для подростков.





«Абсолютно поддерживаю этот запрет. Это как с безалкогольным шампанским: неужели нельзя заменить компотом или соками? Обязательно надо пробку открывать, обязательно чокаться? Такая же и здесь ситуация. Это только привлекает молодежь к вредным привычкам», — обозначил он свою позицию.

«Что за безникотиновая сигарета? Для чего? С какой целью? Я даже не понимаю, замещение чему это. Главная опасность — в психологическом вовлечении через имитацию ритуала курения. Для взрослого курильщика такой переход сомнителен, а для подростка, у которого нет зависимости, — это первый и ненужный шаг к ней», — возмутился Казанцев.