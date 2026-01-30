Любителей энергетических напитков предупредили о риске потери зубов
Энергетики способствуют разрушению зубов и могут привести к их потере. О том, как происходит вредоносное воздействие, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Основной удар по состоянию зубов и дёсен наносит комбинация сахара и кофеина, содержащаяся в энергетических напитках.
«Из-за сахара во рту повышается кислотность, а это создаёт благоприятные условия для развития патогенных бактерий, которые разрушают зубную эмаль. А кофеин снижает выработку слюны, которая является природным защитником зубов, так как нейтрализует кислотность и поддерживает баланс микрофлоры во рту», — сказал Виталий Холдин.Он объяснил, что недостаток слюны приводит к пересушиванию слизистых оболочек, воспалениям дёсен и развитию кариеса.
Холдин отметил, что взрослый человек может позволить себе не больше одной банки энергетика раз в две недели. И после употребления этого напитка следует сразу прополоскать рот водой.