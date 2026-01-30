Достижения.рф

Любителей энергетических напитков предупредили о риске потери зубов

оригинал Фото: istockphoto.com/bauwimauwi

Энергетики способствуют разрушению зубов и могут привести к их потере. О том, как происходит вредоносное воздействие, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.



Основной удар по состоянию зубов и дёсен наносит комбинация сахара и кофеина, содержащаяся в энергетических напитках.

«Из-за сахара во рту повышается кислотность, а это создаёт благоприятные условия для развития патогенных бактерий, которые разрушают зубную эмаль. А кофеин снижает выработку слюны, которая является природным защитником зубов, так как нейтрализует кислотность и поддерживает баланс микрофлоры во рту», — сказал Виталий Холдин.
Он объяснил, что недостаток слюны приводит к пересушиванию слизистых оболочек, воспалениям дёсен и развитию кариеса.

Холдин отметил, что взрослый человек может позволить себе не больше одной банки энергетика раз в две недели. И после употребления этого напитка следует сразу прополоскать рот водой.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0