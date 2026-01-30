Любителей энергетических напитков предупредили о риске потери зубов

30 января 2026, 12:33

оригинал Фото: istockphoto.com/bauwimauwi

Энергетики способствуют разрушению зубов и могут привести к их потере. О том, как происходит вредоносное воздействие, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Основной удар по состоянию зубов и дёсен наносит комбинация сахара и кофеина, содержащаяся в энергетических напитках.





«Из-за сахара во рту повышается кислотность, а это создаёт благоприятные условия для развития патогенных бактерий, которые разрушают зубную эмаль. А кофеин снижает выработку слюны, которая является природным защитником зубов, так как нейтрализует кислотность и поддерживает баланс микрофлоры во рту», — сказал Виталий Холдин.