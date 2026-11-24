24 ноября 2026, 11:21

Гастроэнтеролог Яблокова: «в здоровом питании» много маркетинга

Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Полки супермаркетов ломятся от продуктов «для здорового питания», а соцсети ежедневно выдают тонны советов от сотен «экспертов». Что из этого действительно работает, а что — чистой воды маркетинг?





Главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Московской области Екатерина Яблокова в беседе с «Радио 1» отметила, что универсального здорового питания не существует, а некоторые популярные этикетки могут вводить в заблуждение.





«Здоровый образ жизни сегодня в тренде, и отсюда появилось здоровое питание. Во многом это действительно маркетинговый ход, и мы многие пункты здорового питания можем реализовать просто, выбрав правильный стиль приготовления пищи», — сказала она.

«Если нет сахара, но продукт сладкий — скорее всего, там имеется сахарозаменитель. И саму проблему, связанную с тягой к сладкому, мы не убираем. Кроме того, за целым рядом сахарозаменителей закрепилась неприятная репутация по совершенно разным проблемам, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта: и проблемы с моторикой, и нарушения переваривания, даже некие токсические эффекты. Поэтому покупаться на этикетку "без сахара" не стоит», — объяснила Яблокова.

«В качестве реальной альтернативы маркетинговым продуктам можно принимать простые решения: выбирать запекание и тушение вместо жарки, чтобы уменьшить количество жира, сокращать потребление избыточно жирной пищи, специй и лёгких углеводов, а также постепенно снижать тягу к сладкому. При этом подбирать программу питания лучше под себя — самостоятельно или с участием диетолога», — резюмировала гастроэнтеролог.

