Врач призвал россиян с осторожностью относиться к привычным проблемам с кишечником
Вздутие живота, боли, запоры и диарею часто списывают на неправильное питание или стресс. Однако, если эти симптомы сохраняются долгое время или регулярно повторяются, причина может быть не только в пищевых привычках. Об этом заявил врач восстановительной медицины, невролог и основатель «Академии системного здоровья» Алексей Маматов, передает «Лента.ру».
Боли в животе, которые возникают во время дефекации, а также изменения в частоте и форме стула могут указывать на синдром раздраженного кишечника, подчеркнул специалист. По его словам, на выраженность этих симптомов способны влиять стрессовые факторы и особенности рациона.
Целиакия — это заболевание, при котором организм реагирует на глютен, повреждая тонкую кишку. Среди возможных проявлений — хроническая диарея, вздутие живота, боль и нарушения всасывания питательных веществ. В некоторых случаях симптомы могут выходить за пределы пищеварительной системы: пациент ощущает слабость, а при длительном нарушении всасывания возникают дефициты питательных веществ, рассказал врач.
Болезнь Крона и язвенный колит сопровождаются продолжительной диареей, болью в животе, кровью или слизью в стуле, утомляемостью и непреднамеренной потерей веса, отметил он. Диарея, спазмы, тошнота и рвота могут быть признаками инфекций, вызванных вирусами, бактериями или паразитами. Вздутие живота, чрезмерное газообразование, боли и диарея после употребления определенных продуктов, вероятно, связаны с лактозной непереносимостью.
Если симптомы повторяются, необходимо выяснить их причину. Особенно важно не игнорировать кровь в стуле, черный цвет стула, необъяснимую потерю веса, анемию или продолжительную диарею. При интенсивной боли в животе, сильном кровотечении, признаках обезвоживания или резком ухудшении состояния медицинская помощь требуется незамедлительно, заключил Маматов.
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