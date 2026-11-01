Врач призвал россиян с осторожностью относиться к привычным проблемам с кишечником

01 ноября 2026, 07:15

Врач Маматов: Проблемы с кишечником могут говорить о болезни Крона

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Вздутие живота, боли, запоры и диарею часто списывают на неправильное питание или стресс. Однако, если эти симптомы сохраняются долгое время или регулярно повторяются, причина может быть не только в пищевых привычках. Об этом заявил врач восстановительной медицины, невролог и основатель «Академии системного здоровья» Алексей Маматов, передает «Лента.ру».