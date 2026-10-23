Онколог предупредила о риске рака кишечника из-за красного мяса
Чрезмерное употребление говядины, свинины и баранины может повышать риск развития злокачественных опухолей кишечника. Специалисты советуют умеренно употреблять красное мясо, отдавать предпочтение разнообразному рациону и избегать сильно подгоревших блюд.
Об этом NEWS.ru сообщила кандидат медицинских наук, онколог лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова, передает «Сiбдепо». По словам врача, красное мясо содержит полноценный белок, железо, цинк и витамин B12, однако гемовое железо в его составе может способствовать образованию соединений, негативно влияющих на клетки.
Для профилактики онкологических заболеваний специалист рекомендует употреблять 350–500 граммов приготовленного красного мяса в неделю, а часть блюд заменять рыбой, птицей и бобовыми.
Отдельное внимание врач обратила на колбасные изделия и другие виды переработанного мяса. При их производстве используют соль, нитриты и другие компоненты, которые при определенных условиях могут участвовать в образовании веществ, повреждающих клетки кишечника. Поэтому специалист советует сократить потребление такой продукции.
Риск образования потенциально канцерогенных веществ повышается и при интенсивной жарке мяса. При приготовлении на открытом огне дополнительные соединения могут попадать на поверхность продукта вместе с дымом от горящего жира. Фатьянова рекомендует избегать обугливания мяса, в том числе при приготовлении шашлыка.
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