Онколог предупредила о риске рака кишечника из-за красного мяса

23 октября 2026, 12:39

Врач рекомендует ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

Чрезмерное употребление говядины, свинины и баранины может повышать риск развития злокачественных опухолей кишечника. Специалисты советуют умеренно употреблять красное мясо, отдавать предпочтение разнообразному рациону и избегать сильно подгоревших блюд.