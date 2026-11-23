23 ноября 2026, 11:41

Врач Яблокова: стресс провоцирует боли в кишечнике

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Синдром раздражённой кишки диагностируется у каждого четвёртого подростка и каждого третьего взрослого. А связь между головным мозгом и кишечником закладывается, как известно, ещё в детстве.





Гастроэнтеролог Екатерина Яблокова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему при болях в животе врач всё чаще направляет пациента не только к гастроэнтерологу, но и к психиатру, и какие стрессовые факторы разрушают пищеварение.





«Каждому четвёртому подростку и третьему взрослому сейчас ставят синдром раздражённого кишечника. Это некий микс между нарушениями моторных функций толстой кишки — проблемы со стулом, которые сопровождаются болью», — сказала она.

«Стресс — это не только те неприятности, которые окружают ребёнка или взрослого человека. Это всё, что связано с воспалительными проблемами, инфекциями, проблемами с питанием, — это все сказывается на желудочно-кишечном тракте. Он реагирует болью», — объяснила Яблокова.