«Второй мозг»: Россиян предупредили, как стресс разрушает кишечник
Врач Яблокова: стресс провоцирует боли в кишечнике
Синдром раздражённой кишки диагностируется у каждого четвёртого подростка и каждого третьего взрослого. А связь между головным мозгом и кишечником закладывается, как известно, ещё в детстве.
Гастроэнтеролог Екатерина Яблокова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему при болях в животе врач всё чаще направляет пациента не только к гастроэнтерологу, но и к психиатру, и какие стрессовые факторы разрушают пищеварение.
«Каждому четвёртому подростку и третьему взрослому сейчас ставят синдром раздражённого кишечника. Это некий микс между нарушениями моторных функций толстой кишки — проблемы со стулом, которые сопровождаются болью», — сказала она.По словам эксперта, вертикаль связи между головным мозгом и кишечником начинает выстраиваться в детстве. И дальше, продолжая развиваться во взрослом возрасте, превращается в болевое расстройство.
«Стресс — это не только те неприятности, которые окружают ребёнка или взрослого человека. Это всё, что связано с воспалительными проблемами, инфекциями, проблемами с питанием, — это все сказывается на желудочно-кишечном тракте. Он реагирует болью», — объяснила Яблокова.Она добавила, что нужно проводить длительную работу для налаживания системы, например, по рецепту врача пропивать курс препаратов, убирающих спазм, нормализующих строение микробиоты.
«Нужно воздействовать на головной мозг через наш самый центральный управляющий орган. Подобрать лекарства помогают психиатры. Сегодня существует целое направление — гастроэнтерология с психиатрической точки зрения. Врачи всё чаще работают в связке. Помимо лекарств, специалисты владеют определёнными поведенческими моделями работы, которые помогают пациентам справиться с болевым расстройством», — резюмировала врач.