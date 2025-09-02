Тренд или реальная польза: Диетолог объяснил, стоит ли заменять обычное молоко кокосовым

02 сентября 2025, 17:34

Диетолог Бобровский: в кокосовом молоке есть необходимые жиры и нутриенты

Фото: iStock/Bohdan Bevz

2 сентября считается Всемирным днем кокоса. Праздник появился трудами Азиатско-тихоокеанского сообщества кокосовых орехов, которое хотело привлечь внимание к полезным качествам кокоса. Помимо полезных жиров, витаминов группы В и С, плоды кокосовой пальмы содержат пищевые волокна и жизненно важные микроэлементы — железо, медь, селен.





Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что замена обычного молока на кокосовое — это мода, которая развивается по стандартной схеме пищевого бизнеса.





«Это специфический маркетинг, который берет начало в США, подается как агрессивная рекламная кампания, а потом доходит до России. То есть это такая трендовая технология, которая четко имеет свое начало, но резкого конца у нее нет», — сказал он.

«Во-первых, там имеются среднецепочечные жирные кислоты, которые хорошо усваиваются и быстро превращаются в энергию. Дальше там содержится лауриновая кислота, которая поддерживает иммунитет и обладает актибактериальными свойствами. Еще там имеется источник витаминов группы В, С, Е. Также фолиевая кислота, железо, натрий, кальций и магний», — объяснил врач.