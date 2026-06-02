Психолог объяснила привычку складировать одежду на стуле
Психолог Сара Наваррете объяснила, почему многие люди складируют одежду на стуле, а не убирают ее в шкаф. Об этом пишет издание Hola.
Наваррете считает, что люди, которые склонны оставлять одежду на стуле, часто руководствуются практичностью. Они предпочитают заниматься более срочными делами, а мелкие повседневные задачи откладывают на потом. Это, по словам специалиста, позволяет им сосредоточиться на более важных вещах.
Однако, как отметила Наваррете, такая привычка может быть связана со стрессом. В моменты эмоционального напряжения или переутомления люди часто оставляют вещи не на своих местах. Это может происходить, когда они сталкиваются с большим количеством дел или чувствуют себя перегруженными. В такие периоды мозг переключается на режим выживания, сосредотачиваясь на наиболее значимых задачах и игнорируя менее важные, объяснила психолог.
Кроме того, по мнению Наваррете, привычка оставлять одежду на стуле может быть вызвана неопределенностью. Люди могут откладывать стирку вещей, которые еще не настолько грязные, чтобы их стирать, но и недостаточно чистые для того, чтобы вернуть в шкаф. Это приводит к накоплению одежды и создает ощущение беспорядка, подытожила она.
