Раскрыта норма употребления сыра в день
Сыр необходимо включать в ежедневный рацион, но в умеренном количестве, советуют специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Об этом пишет UfaTime.ru.
По мнению экпертов, сыр богат кальцием и фосфором, которые укрепляют костную ткань и зубную эмаль. В его составе также присутствуют высококачественный белок и незаменимые аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Медики отмечают, что этот продукт содержит витамины группы B, в частности B12, а также витамины A и D, важные для поддержания иммунной системы, здоровья кожи и нормального зрения. Наконец, сыры с плесенью и выдержанные сорта содержат пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.
Специалисты рекомендуют ограничиться 30-50 граммами сыра в день. Отмерить их визуально, подсказывают они, можно, если отрезать себе кусочек сыра размером в два больших пальца. Этого количества должно быть достаточно, чтобы получить пользу, не перегружая организм избытком калорий, соли и насыщенных жиров. Врачи советуют употреблять сыр каждый день, если нет медицинских противопоказаний, таких как непереносимость лактозы или особые диеты, связанные с заболеваниями почек.
