Раскрыта норма употребления сыра в день

21 января 2026, 19:20

UfaTime.ru: В день необходимо ограничиться 30‑50 граммами сыра

Фото: iStock/Avtor

Сыр необходимо включать в ежедневный рацион, но в умеренном количестве, советуют специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Об этом пишет UfaTime.ru.