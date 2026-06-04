«Тревожный чемоданчик»: Россиянам дали совет, что взять в поездку на случай внезапного отравления

04 июня 2026, 13:42

Диетолог Соломатина: в дорожной аптечке всегда должны быть энтеросорбенты

Фото: iStock/Vladimir Chekarev

Лето — сезон отпусков и поездок. Даже если вы собрали идеальную корзину продуктов, никто не застрахован от укачивания, аллергии или случайной инфекции в придорожном кафе. Как себя уберечь от подобных неприятностей?





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что с собой в дороге обязательно должен быть базовый набор аптечки.





«Аптечка — это первое, что нужно собрать. Не еда, а именно аптечка. Энтеросорбенты (на случай отравления), регидрон (электролиты, чтобы не было обезвоживания при диарее или рвоте), антигистаминные (мало ли кто укусил в лесу), пластыри, перекись и хлоргексидин», — посоветовала она.

«Водителю это критически важно: представьте, как за рулём начинаются рези в животе и метеоризм. А скоростная трасса — не остановиться», — отметила врач.

«Лайфхак для сонного водителя: выпейте растворимый кофе (можно даже холодной водой), потом сразу же остановитесь на аварийку и поспите ровно 20 минут. Кофе начнёт работать как раз к моменту пробуждения. Встали — и бодрые едем дальше», — подсказала Соломатина.