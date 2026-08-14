«Тревожный звонок»: Россиянам перечислили продукты, помогающие бороться с отечностью

14 августа 2026, 18:29

Диетолог Павлюк: с отеками бороться помогают огурцы, кабачки, чай, арбуз

Фото: Istock/Stanislav Tarasov

Борьба с отеками часто сводится к ограничению соли и приему мочегонных, однако эксперты предупреждают: такой подход может не только не помочь, но и навредить. Причина может оказаться как в банальном обезвоживании или нехватке белка, так и в опасных заболеваниях.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что перед выбором продуктов следует узнать причину отеков.





«Как правило, у людей отеки на лице и на руках из-за избытка соли, который сильно влияет на организм. Также провоцирует отеки дефицит белка. А еще отеки могут быть тревожным звонком о больном сердце, почках, венах», — отметила она.

«Все зависит от организма. Однозначно сказать нельзя. Необходимо ликвидировать дефицит воды. Также помогают чай, арбузы, Омега-3. Но лучше сходить к врачу-терапевту и выяснить причину путем сдачи анализов», — посоветовала Павлюк.