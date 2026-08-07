Диетолог ответила, как пиво влияет на здоровье

07 августа 2026, 22:25

Диетолог Шейфер: регулярное питье пива вредит печени

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Пиво, вопреки распространенному заблуждению, не является менее опасным алкогольным напитком, чем водка или виски. Основной урон здоровью наносит этиловый спирт, содержащийся в любом алкоголе, заявила диетолог Анна Шейфер.