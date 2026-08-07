Диетолог ответила, как пиво влияет на здоровье
Пиво, вопреки распространенному заблуждению, не является менее опасным алкогольным напитком, чем водка или виски. Основной урон здоровью наносит этиловый спирт, содержащийся в любом алкоголе, заявила диетолог Анна Шейфер.
В беседе с «Известиями» специалист развеяла популярные мифы о «безвредном» пенном напитке и рассказала о реальных последствиях его употребления. Медик подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует в принципе. Любое количество повышает риски для здоровья, поэтому речь может идти лишь о минимально рискованных объемах, которые к тому же зависят от множества факторов: пола, веса, возраста, состояния печени и наследственности.
Особое внимание Шейфер уделила влиянию пива на фигуру и метаболизм. Калорийность напитка варьируется: от 25-35 ккал в легких сортах до 80 ккал и выше в крепких и сладких видах на 100 мл. Однако главная опасность кроется в изменении пищевого поведения. Алкоголь снижает самоконтроль, провоцируя тягу к соленой и жирной пище, что закрепляется в виде привычного «пивного» сценария трапезы.
Кроме того, этанол вмешивается в обмен веществ, способствуя росту триглицеридов и развитию инсулинорезистентности. Влияние на сахар в крови неоднозначно и опасно для диабетиков: углеводы повышают глюкозу, но сам алкоголь может блокировать ее выработку печенью, вызывая отсроченную гипогликемию.
Регулярное употребление пива, по словам диетолога, грозит повышением давления, ухудшением сна, повреждением печени и поджелудочной железы, а также риском формирования зависимости. Абсолютными противопоказаниями к употреблению являются беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, острые заболевания ЖКТ, панкреатит и прием некоторых лекарств. Врачи не дают универсальных рекомендаций по частоте употребления, но подчеркивают: чем реже и меньше выпито, тем ниже угроза здоровью.
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