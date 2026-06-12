«Три шага»: Нутрициолог рассказала, как подтянуться к купальному сезону без жестких диет
Нутрициолог Макарова: питание, тренировки и уход за кожей помогут подтянуться
Красота в купальнике складывается не только из отсутствия лишнего веса, но и из тонуса мышц и состояния кожи. У нутрициологов есть хорошая новость: голодать и пить только кефир не придется.
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» назвала три кита, на которых держится подтянутая фигура в жару, и объяснила, как есть тортики и не полнеть.
- Питание (убираем объем): необходим небольшой дефицит калорий, но без голодовок.
«Калории мы не пьём, а едим. Все напитки должны быть 0 калорий: вода, зелёный чай. Также важно исключить сочетание "мука + сахар + дрожжи", так как это дает вздутие и висцеральный жир. А если уж случился корпоратив с тортом — действуйте по правилу "обмани гликемический индекс". Сначала съедаете горсть ягод и выпиваете йогурт. Гликемический индекс всего приёма пищи снижаем. Калории не идут сразу в жир», — добавила она.
- Мышечный тонус: силовые тренировки с прогрессией весов. Кожа держится на мышцах.
- Уход за кожей: чтобы кожа не висела и была упругой, нужно делать сухой массаж щеткой, скрабы, обёртывания, а сверху всё закрываем кремом или маслом.
«Эффект будет через 10–14 дней», — сказала Макарова.
По ее словам, одно без другого не работает: питание без спорта даст обвисание кожи, спорт без ухода не даст гладкости.