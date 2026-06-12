«Три шага»: Нутрициолог рассказала, как подтянуться к купальному сезону без жестких диет

12 июня 2026, 10:55

Нутрициолог Макарова: питание, тренировки и уход за кожей помогут подтянуться

Фото: iStock/Prostock-Studio

Красота в купальнике складывается не только из отсутствия лишнего веса, но и из тонуса мышц и состояния кожи. У нутрициологов есть хорошая новость: голодать и пить только кефир не придется.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» назвала три кита, на которых держится подтянутая фигура в жару, и объяснила, как есть тортики и не полнеть.





Питание (убираем объем): необходим небольшой дефицит калорий, но без голодовок.

«Калории мы не пьём, а едим. Все напитки должны быть 0 калорий: вода, зелёный чай. Также важно исключить сочетание "мука + сахар + дрожжи", так как это дает вздутие и висцеральный жир. А если уж случился корпоратив с тортом — действуйте по правилу "обмани гликемический индекс". Сначала съедаете горсть ягод и выпиваете йогурт. Гликемический индекс всего приёма пищи снижаем. Калории не идут сразу в жир», — добавила она.

Мышечный тонус: силовые тренировки с прогрессией весов. Кожа держится на мышцах.

силовые тренировки с прогрессией весов. Кожа держится на мышцах. Уход за кожей: чтобы кожа не висела и была упругой, нужно делать сухой массаж щеткой, скрабы, обёртывания, а сверху всё закрываем кремом или маслом.

«Эффект будет через 10–14 дней», — сказала Макарова.