«За 3 месяца увидеть себя в зеркале новым»: Пошаговая стратегия нутрициолога

02 июня 2026, 18:36

Нутрициолог Пристанский: похудеть можно за две недели

«Начну с понедельника», «Сегодня день испорчен — ем всё подряд», «Я либо сижу на гречке, либо объедаюсь тортом» — знакомо? Эти качели — прямое следствие неправильного отношения к еде, которое формировалось с детства («доешь первое, потом второе и сладкое»). Как разорвать этот круг и завести полезные привычки без насилия над собой?





Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что многие хотят результата здесь и сейчас, однако жизнь — это не спринт, а марафон. И первые позитивные изменения происходят не тогда, когда вы начинаете ненавидеть еду, а когда перестаёте с ней воевать.





«Первые изменения начинаются примерно через две-две с половиной недели после того, как мы начинаем налаживать питание, сон и уровень кортизола. Первым делом уходит лишняя вода. Но заметный результат — в зеркале, а не на весах — приходит через три месяца», — поделился он.

«Ошибаются все, но есть базовые вещи: длительных промежутков между приёмами пищи у обычного человека быть не должно. А если вам говорят "полностью убери жиры" — вспомните, что гормоны строятся именно из жиров. Для женщин это критично.Когда человек учится самостоятельно составлять меню, которое ничем особенным не отличается от обычной еды, но при этом он здоров, весел и активен — вот это главный цимус. Вы обслуживаете своё тело, чтобы оно служило вам в 40, 50 и 60 лет», — сообщил Пристанский.

«Осознанность — лучший диетолог», — заключил он.