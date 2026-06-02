«За 3 месяца увидеть себя в зеркале новым»: Пошаговая стратегия нутрициолога
Нутрициолог Пристанский: похудеть можно за две недели
«Начну с понедельника», «Сегодня день испорчен — ем всё подряд», «Я либо сижу на гречке, либо объедаюсь тортом» — знакомо? Эти качели — прямое следствие неправильного отношения к еде, которое формировалось с детства («доешь первое, потом второе и сладкое»). Как разорвать этот круг и завести полезные привычки без насилия над собой?
Нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что многие хотят результата здесь и сейчас, однако жизнь — это не спринт, а марафон. И первые позитивные изменения происходят не тогда, когда вы начинаете ненавидеть еду, а когда перестаёте с ней воевать.
«Первые изменения начинаются примерно через две-две с половиной недели после того, как мы начинаем налаживать питание, сон и уровень кортизола. Первым делом уходит лишняя вода. Но заметный результат — в зеркале, а не на весах — приходит через три месяца», — поделился он.
Самый большой барьер, по словам врача, — привычка к крайностям и синдром «загубленного дня». Если человек сорвался на обеде, это не значит, что нужно есть до ночи. Здесь нужно работать с паттернами поведения.
«Ошибаются все, но есть базовые вещи: длительных промежутков между приёмами пищи у обычного человека быть не должно. А если вам говорят "полностью убери жиры" — вспомните, что гормоны строятся именно из жиров. Для женщин это критично.Когда человек учится самостоятельно составлять меню, которое ничем особенным не отличается от обычной еды, но при этом он здоров, весел и активен — вот это главный цимус. Вы обслуживаете своё тело, чтобы оно служило вам в 40, 50 и 60 лет», — сообщил Пристанский.
Он добавил, что единственный универсальный совет на сегодня: уберите телефон в сторону во время еды, выпейте стакан воды и спросите себя: «Зачем я это ем?».
«Осознанность — лучший диетолог», — заключил он.