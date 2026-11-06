«Три сигнала, которые нельзя игнорировать»: Психолог рассказала, когда близкому человеку срочно нужна помощь
Психолог Трифонов: любые высказывания о нежелании жить должны настораживать
Резкие изменения в поведении, разговоры о нежелании жить и странности в восприятии реальности — это не просто «плохое настроение» или «переходный возраст». Порой это тревожные звоночки, при которых откладывать обращение к специалисту опасно.
Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Московской области Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» выделила три ситуации, которые нельзя оставлять без внимания.
- Любые высказывания о нежелании жить, суицидальные мысли, угроза причинить себе вред. Особенно они опасны, когда человек начинает говорить, что он всем мешает, что без него близким стало бы лучше, или демонстративно прощается с окружающими.
- Резкое изменение привычного поведения: подросток перестаёт общаться с друзьями и посещать школу, пожилой человек теряет интерес к происходящему, отказывается от еды и не соблюдает гигиену.
- Выраженные изменения восприятия и поведения: человек перестаёт узнавать близких, говорит, что за ним наблюдают, ведёт себя необычно или опасно.
«При подобных симптомах необходимо прежде всего обращаться за медицинской помощью. А в исключительных случаях — в экстренную службу по номеру 112», — сказала Трифонова.
По словам эксперта, нужно честно посмотреть, сколько времени в течение обычного дня человек действительно отдыхает.
«Иногда мы называем отдыхом то, что фактически продолжает нагружать нашу нервную систему. Человек приходит с работы, ложится на диван, два часа просматривает новости, рабочие сообщения, социальные сети. Физически он отдыхает, но эмоциональное состояние продолжает находиться в напряжении. Но также не стоит сразу записываться в спортивный зал, поможет даже обычная ежедневная прогулка. Важно соблюдать режим сна и контролировать количество обязательств», — объяснила собеседница.
Она напомнила, что психологическая помощь существует не только для тяжёлых кризисов. Она нужна и для того, чтобы человек мог вовремя заметить изменения в своём состоянии и справиться с ними.