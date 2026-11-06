Головные боли и усталость: психолог рассказала о последствиях обиды
Психолог Абравитова объяснила, как обида может навредить здоровью
Обида может вредить не только эмоциональному состоянию, но и физическому здоровью человека. Она негативно влияет прежде всего на того, кто продолжает держать переживания в себе. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
Психолог отметила, что обида часто возникает из-за неоправданных ожиданий и ощущения несправедливости. Некоторые люди постоянно возвращаются к неприятным ситуациям, мысленно прокручивают разговоры и представляют, как обидчик признаёт свою неправоту. На это уходят силы и время, которые можно было бы направить на собственное развитие и радость. В результате возможны хроническая усталость и апатия.
«Когда мы обижаемся, мы не можем выразить агрессию напрямую обидчику: боимся конфликта или воспитание не позволяет. И эта энергия не исчезает. Она остаётся внутри человека», — объяснила специалист.
По её словам, подавленные эмоции могут сопровождаться головными болями, проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Кроме того, постоянная обида меняет восприятие окружающих: даже нейтральные поступки человек может расценивать как намеренную попытку задеть его. Это, по словам Абравитовой, способно привести к социальной изоляции и разрушению отношений.
Специалист подчеркнула, что научиться отпускать обиды непросто, но возможно. Прощение, считает она, в первую очередь необходимо самому человеку — как способ сохранить психологическое и физическое здоровье.