Головные боли и усталость: психолог рассказала о последствиях обиды

06 ноября 2026, 12:30

Психолог Абравитова объяснила, как обида может навредить здоровью

Фото: Istock / DejanMilic

Обида может вредить не только эмоциональному состоянию, но и физическому здоровью человека. Она негативно влияет прежде всего на того, кто продолжает держать переживания в себе. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





Психолог отметила, что обида часто возникает из-за неоправданных ожиданий и ощущения несправедливости. Некоторые люди постоянно возвращаются к неприятным ситуациям, мысленно прокручивают разговоры и представляют, как обидчик признаёт свою неправоту. На это уходят силы и время, которые можно было бы направить на собственное развитие и радость. В результате возможны хроническая усталость и апатия.





«Когда мы обижаемся, мы не можем выразить агрессию напрямую обидчику: боимся конфликта или воспитание не позволяет. И эта энергия не исчезает. Она остаётся внутри человека», — объяснила специалист.