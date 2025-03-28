Гериатр рассказал, какие факторы влияют на возраст человека

Фото: iStock/Viktoria Korobova
ВОЗ подняла возрастной порог для молодежи до 45 лет. Согласно новой классификации возрастных групп, молодежь — это граждане в возрасте от 18 до 44 лет. А те, кому от 45 до 59 лет, принадлежат к средней возрастной группе. Пожилыми теперь считают тех, кому исполнилось от 60 до 74 лет. Старыми — от 75 до 90 лет.
Доктор медицинских наук, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, что на возрастную классификацию влияет масса факторов.
По его словам, возраст программируется самим человеком и его ощущениями.
Читайте также:
«Поражение мозга»: Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния
Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
Награда или наказание: Врач объяснил, может ли человек добиться бессмертия
«Действительно, 45 лет — это возраст, когда наступает изменение регуляции в ряде параметров, хотя у каждого своя генетика. До 45 человек совершенствуется, все настраивает. Эта классификация отражает естественное развитие событий. Хотя в последнее время этот процесс резко замедлился и даже перевернулся в связи с ковидом и другими событиями», — сказал эксперт.
По его словам, возраст программируется самим человеком и его ощущениями.
«Безусловно, физиологические изменения начинают давить. Но чем дольше человек себя считает молодым, зрелым, тем он лучше себя чувствует. Это доказано. Психологические факторы здесь очень важны», — заключил гериатр.
Читайте также:
«Поражение мозга»: Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния
Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
Награда или наказание: Врач объяснил, может ли человек добиться бессмертия
Анастасия Панченко