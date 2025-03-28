Гериатр рассказал, какие факторы влияют на возраст человека

ВОЗ подняла возрастной порог для молодежи до 45 лет. Согласно новой классификации возрастных групп, молодежь — это граждане в возрасте от 18 до 44 лет. А те, кому от 45 до 59 лет, принадлежат к средней возрастной группе. Пожилыми теперь считают тех, кому исполнилось от 60 до 74 лет. Старыми — от 75 до 90 лет.