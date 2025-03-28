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Гериатр рассказал, какие факторы влияют на возраст человека

Гериатр Конев: на возраст человека влияют события в мире и психология
Фото: iStock/Viktoria Korobova

Фото: iStock/Viktoria Korobova

ВОЗ подняла возрастной порог для молодежи до 45 лет. Согласно новой классификации возрастных групп, молодежь — это граждане в возрасте от 18 до 44 лет. А те, кому от 45 до 59 лет, принадлежат к средней возрастной группе. Пожилыми теперь считают тех, кому исполнилось от 60 до 74 лет. Старыми — от 75 до 90 лет.
Доктор медицинских наук, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, что на возрастную классификацию влияет масса факторов.

«Действительно, 45 лет — это возраст, когда наступает изменение регуляции в ряде параметров, хотя у каждого своя генетика. До 45 человек совершенствуется, все настраивает. Эта классификация отражает естественное развитие событий. Хотя в последнее время этот процесс резко замедлился и даже перевернулся в связи с ковидом и другими событиями», — сказал эксперт.

По его словам, возраст программируется самим человеком и его ощущениями.

«Безусловно, физиологические изменения начинают давить. Но чем дольше человек себя считает молодым, зрелым, тем он лучше себя чувствует. Это доказано. Психологические факторы здесь очень важны», — заключил гериатр.

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Борьба с онкологией, смерть любимого и связь с Борисом Акуниным*: тяжелые жизненные испытания писательницы Дарьи Донцовой
28 марта 2025, 10:14

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Дарья Донцова — известная российская писательница, автор популярных иронических детективов. Её книги занимают топовые позиции в рейтингах продаж, а имя стало символом лёгкого и захватывающего чтива. «Радио 1» расскажет о биографии Донцовой, её творческом пути, личной жизни, болезни и религиозных взглядах.

Биография Дарьи Донцовой


Детство и юность


Настоящее имя Дарьи Донцовой — Агриппина Аркадьевна Донцова. Она родилась 7 июня 1952 года в Москве в творческой семье: отец был писателем, а мать — режиссёром.

Семья будущей писательницы жила в непростых условиях. Сначала они жили в бараке, а затем в крохотной комнате, из-за чего девочку на год отправили к бабушке. Только в 1957 году они смогли переехать в просторную квартиру возле станции метро «Аэропорт».

С детства Донцову окружали знаменитые личности, такие как поэт Валентин Катаев и прозаик Лиля Брик.

Личная жизнь Дарьи Донцовой


Первый брак и тяжёлые испытания


Дарья Донцова вспоминала, что её первая влюблённость случилась в детстве, когда она увидела актёра в фильме. Однако настоящие отношения у неё начались в 1971 году, когда она впервые вышла замуж за Дмитрия Демина, но их союз оказался коротким.

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Их брак продлился всего год, но за это время Дарья забеременела.

«В августе я беременна, на восьмом месяце. А 23 августа умирает папа мой. Папа умер, и мой муж исчез. Он просто испарился. Больше я его никогда не видела в своей жизни», — рассказала писательница.

Так Дарья Донцова осталась одна с новорождённым сыном Аркадием. Он родился 29 сентября, ровно на сороковой день после смерти деда. Родами занимались студенты, и только опытная медсестра спасла малыша, когда он чуть не задохнулся при появлении на свет.

Счастливый брак с Александром Донцовым


Через некоторое время судьба свела Дарью с Александром Донцовым. Их познакомила общая подруга, которая специально посадила их рядом на своём дне рождения. Первое впечатление оказалось не самым приятным: Донцова была окружена людьми искусства, а Александр показался ей слишком строгим и серьёзным.

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Однако подруга не сдавалась. В следующий раз она пригласила Александра в гости к Дарье и специально задержала его, чтобы он не смог уехать из-за закрытого метро. Тогда писательница честно призналась ему, что не планирует больше выходить замуж.

«Я ему говорю: "Вы меня простите, но я замуж не хочу, не собираюсь, и ни с каким мужчиной жить больше не желаю". И мужчина, услышав это, говорит: "Боже мой, а я только развелся. У меня нет никаких планов жениться, мне все бабы надоели". И тут он увидел какую то книгу на столе, и мы начали разговаривать до 7 утра, пока не вспомнили, что нам надо на работу», — поделилась Донцова.

Дарья и Александр Донцовы (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Они прожили в крепком браке 40 лет, вплоть до смерти Александра в 2023 году. ​

Онкология и начало писательской карьеры


Дарья Донцова столкнулась с тяжёлым испытанием — ей поставили диагноз «онкология». Однако вместо отчаяния она нашла в себе силы для борьбы.

«Мне онкология сделала огромные подарки. Я лежала в реанимации, а медсестра принесла мне книжечку "Семь подвигов Геракла" и говорит: "Ваш муж сказал, что вы всегда хотели писать книги. Вот, пишите!» — вспоминает Дарья.

Так родилась её первая книга, а затем и целая серия детективов, принесшая ей огромную популярность.

Отношение к Борису Акунину* и отъезду писателей из России


Дарья Донцова также высказалась по поводу позиции Бориса Акунина* и его отъезда из России. Она считает, что это ошибка, потому что в своей стране у него была огромная аудитория и любовь читателей, а за границей ему придётся начинать всё заново.

«Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России. У него здесь огромная читательская аудитория. И то, что он как то решил лишить эту аудиторию своих новых книг — это как то жалко. Потому что мир западной литературы, каким бы он ни казался огромным и большим, но там есть свои авторы, к которым рынок привык. И новый автор всегда сложно вливается в устоявшийся рынок», — отметила писательница.

Она также подчеркнула, что никогда не думала покидать Россию. Она благодарна стране за образование, возможности и свою жизнь.

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

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*Борис Акунин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#онкология
#испытания
#книги
#поэт
#писатель
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LG, Samsung и Hyundai выразили желание вернуться на российский рынок
KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок
28 марта 2025, 09:17

Фото: iStock/Ivan-balvan

Крупные корейские производители, такие как LG, Samsung и Hyundai, активно готовятся к возобновлению своего бизнеса в России, пишет издание Korea Times.
Это происходит на фоне увеличения переговоров о перемирии между Москвой и Киевом, что создает предпосылки для восстановления деловых отношений.

Обозреватель подчеркнул, что для Кореи Россия остается ключевым рынком, особенно в условиях растущего давления со стороны американских пошлин. Крупные компании разрабатывают технико-экономические обоснования для возможного возвращения, что свидетельствует об их намерении диверсифицировать бизнес.

Также стоит отметить, что итальянская компания Ariston недавно объявила о своем решении вернуться на российский рынок. Напомним, что многие известные бренды приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года, включая компанию Inditex.

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Стало известно, что танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами
УВЗ: у танков будущего могут появиться штатные РЛС и запускаемые с борта дроны
28 марта 2025, 08:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в Госкорпорацию «Ростех», анонсировал разработку перспективных танков, оснащённых современными технологиями для улучшения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя. Об этом пишет РИА Новости.
В новых боевых машинах планируется внедрение усовершенствованных оптических систем, штатных радиолокационных станций (РЛС) и беспилотников, которые будут запускаться с борта танка.

По информации пресс-службы концерна, поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Это позволит автоматически определять цели на поле боя, расставлять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему, что повысит их эффективность в боевых условиях.

Кроме того, одним из ключевых аспектов новых танков станет возможность опциональной экипажности, позволяющая управлять машиной как в традиционном режиме с экипажем, так и в дистанционном или полностью автоматическом режимах.

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Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий
Бессараб: Правом на бесплатные путевки в санаторий обладают инвалиды и ветераны
28 марта 2025, 06:08

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Отдельные категории граждан России могут претендовать на бесплатные путевки в санатории за счет государства. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — объяснила Бессараб.
Членам семей умерших участников ВОВ, инвалидов или ветеранов войны дорога в санаторий тоже будет «открыта».

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Граждане могут выбрать форму получения социального пакета один раз в год (до 1 октября): денежную компенсацию или натуральные услуги, включая санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту отдыха.

Путевка также станет доступна лицам, которые пострадали от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Ранее эксперт РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что многие льготы для пенсионеров требуют активного запроса, несмотря на их автоматическое назначение.

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Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
28 марта 2025, 05:46

Фото: iStock/Igor Ilkov

Минпросвещения РФ поручило регионам усилить профилактику о вреде курения вейпов среди школьников, направив в субъекты методические рекомендации «Простые правила».
В документе разъясняются последствия употребления электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ министра на запрос депутатов Госдумы Сергея Зюганова и Нины Останиной.

«Системная работа по первичной профилактике зависимого поведения обучающихся, в том числе курения, организована в образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.
Новые памятки призваны стандартизировать подходы к просвещению учеников и их родителей, акцентируя внимание на разнообразных рисках использования вейпов.

24 января «Радио 1» передавало предостережения нарколога Виталия Холдина относительно частого использования вейпов молодежью. О том, почему особенно серьёзной угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика, читайте в нашем материале.

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