Три выходных подряд в честь 8 марта: история праздника, как поздравить любимых женщин и выбрать идеальный подарок
8 марта 2026 года в России снова отметят Международный женский день. В каком году появился этот праздник, какова его история и в чем заключается суть, в каких странах считается официальным и дарит дополнительный выходной день — в материале «Радио 1».
Три выходных подрядПервый месяц весны для большинства россиян ассоциируется с Международным женским днем, который мы отмечаем 8 марта уже более ста лет. Хотя изначальный смысл этого праздника сильно отличается от того, как мы его воспринимаем сегодня, он остается важным для каждой женщины. Этот день наполнен теплом, улыбками и искренними поздравлениями. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. Это значит, что нас ждут три выходных подряд — с 7 по 9 марта!
История праздникаИстория Международного женского дня началась 8 марта 1857 года в Нью-Йорке, когда женщины-текстильщицы провели «марш пустых кастрюль». Они хотели привлечь внимание к тяжелым условиям труда и низким зарплатам, выступая за равноправие. Этот день позже стал известен как «женский день».
Спустя 50 лет, в 1908 году, дамы снова вышли на улицы с теми же требованиями: избирательное право и достойные условия труда. В последнюю неделю февраля они провели демонстрацию, которая закончилась стычками с полицией — митингующих разогнали холодной водой. В 1909 году прошли новые акции протеста, а в 1910-м они охватили почти все крупные города США. В это время в Копенгагене проходила II международная конференция женщин-социалисток. Активистка социалистического движения Клара Цеткин вдохновилась примерами американок и предложила установить один день в году, когда женщины могли бы открыто говорить о своих проблемах. На конференции проголосовали за создание Международного дня солидарности женщин в борьбе за равноправие.
В следующие годы праздник отмечали в разные даты: в 1911 году — 19 марта, в 1912 — 12 мая, а в 1914-м вернулись к 8 марта. 1975 год стал важным: его объявили Международным годом женщин, и именно тогда 8 марта закрепился как Международный женский день. В 1977 году ООН предложила странам выбрать удобный день для празднования, связанного с правами женщин и миром.
В России первый «женский день» прошел 2 марта 1913 года в Петербурге. В следующем году его перенесли на 23 февраля (по новому стилю — на 8 марта). 8 марта 1965 года Советский Союз официально объявил этот день выходным. На долгое время именно в СССР 8 марта оставался единственным государственным праздником в Европе. С середины 1980-х годов праздник постепенно терял свою политическую окраску, а к 90-м годам борьба за равноправие отошла на второй план.
Современная РоссияВ современной России 8 марта уже не воспринимается как день борьбы за равноправие. Вместо этого, это скорее возможность проявить внимание и заботу к женщинам, независимо от их возраста. Праздник стал символом весны и красоты, а не платформой для обсуждения серьезных социальных вопросов.
Традиции этого дняНа протяжении многих лет в России отмечают Международный женский день, и к этому празднику сложились свои особые традиции. Принято поздравлять всех женщин — от матерей и сестер до коллег и учителей. Мужчины часто берут на себя домашние дела, чтобы освободить женщин от забот. В организациях устраивают праздники с поздравлениями и угощениями для своих сотрудниц.
Цветы играют важную роль в этом дне. Веточка мимозы и букеты тюльпанов — самые популярные подарки, которые дарят женщинам.
Как поздравить женщину на праздникВосьмое марта — это не просто праздник, а отличный повод поздравить женщин и отметить их достижения. Когда вы поздравляете коллегу, можно упомянуть, как её усилия помогли в реализации проектов или создали комфортную атмосферу на работе. Вместо того чтобы говорить о внешности, лучше пожелать ей достигать целей и быть сильной.
Поздравления для близких и друзей могут быть более неформальными и даже с юмором, но важно знать, что именно их может задеть. Избегайте общих фраз, которые звучат как из открыток. Постарайтесь сделать поздравление личным и искренним, подчеркнув важность этой женщины в вашей жизни — на работе, в семье или в дружбе. Если вы собираетесь поздравить целый коллектив, потратьте немного времени на то, чтобы вспомнить о каждой женщине. Подумайте о ваших отношениях и положительных моментах. Это сделает ваши слова более значимыми. Не бойтесь немного нарушить границы в общении. В этот день можно проявить больше тепла и внимания, чем обычно. Это создаст праздничное настроение и поможет укрепить связи в коллективе. Главное — делать это искренне и от души!
Варианты подарков
ЦветыЦветы — классический подарок, который всегда вызывает улыбку. Свежий букет способен создать атмосферу праздника и показать внимание.
Ювелирные изделияЮвелирные украшения — это не только красивый, но и символичный подарок. Кольцо, серьги или браслет могут стать приятным напоминанием о ваших чувствах.
Путешествие/выходные в другом городеСовместная поездка — это возможность провести время вдвоем и создать незабываемые воспоминания. Уикенд в новом городе или на природе станет отличным вариантом.
В каких странах отмечают 8 мартаМеждународный женский день официально считается праздником и выходным днем не только в России, но в таких странах, как:
- КНДР;
- Монголия;
- Ангола;
- Замбия;
- Гвинея-Бисау;
- Камбоджа;
- Уганда;
- Кения;
- Эритрея.