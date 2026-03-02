В «ЛизаАлерт» заявили о резком росте числа пропаж детей в России

02 марта 2026, 13:32

Фото: iStock/SB Arts Media

Количество заявок о пропаже детей, поступивших в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», за год выросло с 10 754 до 12 238. Об этом «Абзацу» сообщила инструктор по безопасности организации Нина Маньковская.