В «ЛизаАлерт» заявили о резком росте числа пропаж детей в России
Количество заявок о пропаже детей, поступивших в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», за год выросло с 10 754 до 12 238. Об этом «Абзацу» сообщила инструктор по безопасности организации Нина Маньковская.
По её словам, характер исчезновений зависит от возраста ребёнка. Дети до 10 лет чаще всего теряются из-за невнимательности взрослых: отвлеклись на площадке, разминулись в торговом центре или остались без присмотра. Самый высокий показатель приходится на подростков 13–15 лет — в этом возрасте к несчастным случаям добавляются самовольные уходы из дома.
Эксперт подчеркнула, что главная причина пропаж — незнание или игнорирование базовых правил безопасности. При этом общество часто сводит проблему к одному запрету — не уходить с незнакомцами. По статистике МВД, преступления против несовершеннолетних чаще совершают знакомые им люди.
Маньковская добавила, что реальные похищения составляют менее 1% всех случаев. Основная часть обращений связана с конфликтами в семье или школе, буллингом и эмоциональными кризисами у подростков.
